Metin Güneş'in kızı Gülnur Güneş kimdir ve kaç yaşında?
İşadamı Metin Güneş'in kızı Gülnur Güneş, 19 Ekim akşamı Yiğit Doğan Çelik ile dünyaevine girdi. Birçok ünlünün katılım gösterdiği düğün, sosyal medya ve magazin programlarının da gündem konusu oldu. Peki, Metin Güneş'in kızı Gülnur Güneş kimdir ve kaç yaşında? Peki, Gülnur Güneş kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Gülnur Güneş, ihtişamlı bir düğünün ardından sosyal medyada çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Peki, işadamı Metin Güneş'in kızı Gülnur Güneş kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Gülnur Güneş, 1988 yılında dünyaya geldi. Üniversitede Avrupa Birliği İlişkileri okudu ancak eğitim almak istediği konu başkaydı. Küçüklüğünden beri her zaman modaya ilgili olan Gülnur Güneş, yıllar sonra İstanbul Moda Akademisi ile (İMA) tanıştı. İMA’da marka yönetimi eğitimi aldı. Sonra iki yıl moda eğitimi gördü. Altı ay Özlem Kaya’nın, bir yıl da Nur Yerlitaş’ın yanında staj yaptı. Yaklaşık dört buçuk yıl çalışmalar yaptıktan sonra 2012 yılında kendi markasını kurdu. Ünlü isimlerle çalışan Gülnur Güneş, Nişantaşı’nda ki şık butiğinde tasarımlarını modaseverlerle buluşturuyor.
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