Mero kimdir? Rapçi Mero olarak bilinen Enes Meral kimdir?
Yakın zamanda Türkiye'de Mero ismiyle tanınan Enes Meral, yaptığı çıkış ile dikkatleri üzerine çekti. Türk asıllı Alman rap şarkıcısı Enes Meral, Adana'da Hürriyet Mahallesi'nde klibini çektiği 'Olabilir' isimli parçası ile tanınmıştır. Peki, Rapçi Mero olarak bilinen Enes Meral kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Mero ya da Enes Meral, 2000 yılında Almanya'nın Rüsselsheim am Main kentinde dünyaya geldi. 2017 yılında İnstagram üzerinden yayımladığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Mero, rap kariyerine başlamasının ardından bir müzik firmasıyla anlaşma imzalamış ve 2018 yılının sonlarına doğru 'Baller Los' isimle teklisini çıkarmıştır.
2019 Mart ayında ilk albümünü çıkaran Mero, bu albüme ise 'Ya Hero Ya Mero' ismini vermiştir. Hobby Hobby teklisini daha sonra piyasaya süren Mero, 2019 Haziran ayında Adana Hürriyet Mahallesi'nde klibini çektiği 'Olabilir' isimli parçası ile kısa sürede büyük çıkış yakaladı.
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