Meltem Miraloğlu kimdir ve kaç yaşında?
ABD'de 80 yaşında bir adamla evlenen Meltem Miraloğlu, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Hayat Devam ediyor isimli dizide çocuk gelin rolü ile izleyici karşısına çıkan Meltem Miraloğlu, ABD'de yaşama kararı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Meltem Miraloğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Yaptığı evliliğin ardından merakla araştırılan Meltem Miraloğlu dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Bir dönem ekranlara gelen 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde 'Çocuk Gelin' rolü ile tanınan Meltem Miraloğlu, ABD'de 80 yaşındaki Amerikalı ile evlendi. Bu gelişmenin ardından, Meltem Miraloğlu'nun kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte, Meltem Miraloğlu hakkında merak edilenler...
13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk olarak "Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi" reklam filminde oynamıştır. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynamıştır.
Daha sonra "Adını Kalbime Yazdım" adlı dizide "Dicle" karakterine hayat vermiştir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle