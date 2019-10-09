Meltem Miraloğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Bir dönem ekranlara gelen 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde 'Çocuk Gelin' rolü ile tanınan Meltem Miraloğlu, ABD'de 80 yaşındaki Amerikalı ile evlendi. Bu gelişmenin ardından, Meltem Miraloğlu'nun kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Meltem Miraloğlu kimdir?
Meltem Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı. Genç oyuncu şimdi ise ABD'de yaptığı evlilikle gündeme geldi. İşte, Meltem Miraloğlu hakkında merak edilenler...
13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk olarak "Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi" reklam filminde oynamıştır. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynamıştır.
Daha sonra "Adını Kalbime Yazdım" adlı dizide "Dicle" karakterine hayat vermiştir.
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