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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
03.07.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Melis Sütşurup kimdir ve kaç yaşında?

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Melis Sütşurup kimdir ve kaç yaşında?

Melis Sütşurup, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Magazin dünyasını yakından takip eden kişilerin merakla araştırdığı Melis Sütşurup, kısa süre önce Mustafa Sandal ile birlikte anılmıştı. Peki, Melis Sütşurup kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Türkiye’nin Mustafa Sandal’ın sevgilisi olarak tanıdığı Melis Sütşurup, 1989 doğumlu ve butik sahibidir. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup'un bir oğlu var.

Mustafa Sandal’ın 9 Haziran’da ABD’ye götürdüğü aşkı Melis Sütşurup, apar topar Türkiye’ye döndü.

Sosyetik güzel, ABD’de kavga ettiği Sandal’ın barışmak için İstanbul’a gelmek yerine arkadaşıyla Paris’e geçmesi üzerine 7 aylık aşkı bitirdi…

Bir süredir araları bozuk olan Mustafa Sandal'la sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup'un Aralık 2018'de başlayan aşkları son buldu. Sandal'ın geçen ay Cannes'da Sütşurup'u esmer bir güzelle aldattığı iddiası sosyetik güzeli küplere bindirmişti.

Fransa'dan döner dönmez aşkının gönlünü alan 49 yaşındaki popçu, 9 Haziran'da New York'ta verdiği konsere sosyetik güzeli de götürmüştü.

Ancak ikilinin ABD tatilinde ne olduysa Sütşurup, apar topar İstanbul'a döndü. Yakın çevresine Sandal'la ABD'de kavga ettiğini söyleyen Sütşurup, önceki gün yaptığı paylaşımına "Ne olursa olsun, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın" notu düşüp Musti'ye gönderme yaptı.

Fakat sosyetik güzel, Musti'nin gönlünü almak yerine dostu Fethi Kamışlı ile Paris'e geçtiğini öğrenince kriz geçirdi. Popçuya restini çeken 30 yaşındaki Sütşurup, Musti'yi takipten çıkarıp aşka nokta koydu. Sütşurup'un bu hamlesinden sonra Mustafa Sandal'da sosyal medya hesabından Melis Sütşurup'u takip etmeyi bıraktı. 

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