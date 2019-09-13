Melis Buse Betkayan kimdir? Yeni halini görenler şok oldu!
Melis Buse Betkayan, son hali ile dikkat çekti. Aşırı kilo aldığı gözlenen Melis Buse Betkayan'ın Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafa çok sayıda yorum geldi. Peki, bir dönem Kanal D'nin çok sevilen programları arasında yer alan Kısmetse Olur'da yarışan Melis Buse Betkayan kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Melis Buse Betkayan, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Melis Buse Betkayan İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. Kısmetse Olur programının ilk sezonunda aradığı aşkı bulamayan Melis Buse Betkayan, yarışmaya ilk girdiği zamanlar Erdem ile bir ilişkiye başlamış ancak ikilinin beraberliği evliliğe gitmemişti. Melis Buse Betkayan burnundaki estetik ve yaptırdığı botokslarla da gündeme gelmişti.
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