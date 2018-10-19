Medyum ne demek? İslam medyumluk için ne diyor?
Medyum ve medyumluk, gündemdeki haberler ardından merak konusu oldu. Peki, zaman zaman ana haberlere ve gündüz kuşağı programlarında konu edinen medyumun anlamı nedir, medyumluk nedir?
Türkçeye Fransızcadan geçen medyum sözcüğün kökeni Latince medium (aracı) sözcüğüne dayanır. Medyum, ruhlar alemi ile iletişime geçebildiğini ve ölülerle canlılar arasında iletişim kurabildiğini iddia eden kişi olarak tanımlanıyor.
İSLAM DİNİNDE MEDYUM
Diyanet İşleri Başkanlığı, “Hadislerle İslam” başlıklı metninde medyumlarla ilgili şunlar yazmaktadır: Kahin, falcı, cinci, bakıcı, medyum diye anılan kimselerin cinlerden geleceğe dair haber aldıklarını ileri sürmeleri sadece bir iddiadan ibarettir ve bu yüzden Hz. Peygamber, kahine veya medyuma gitmeyi de, onların sözlerini tasdik etmeyi de yasaklamıştır.
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