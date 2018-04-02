Mavi gözlü insanlar hakkında bilmeniz gereken 6 bilgi
Mavi gözlü insanların bu farklı göz renklerinden dolayı ne kadar ilgi çekici olduklarını hepimiz biliyoruz. Nadir rastlanan bir göz rengi olduğundan da oldukça kıymetli olarak kabul ediliyor. Ancak mavi gözün aslında bir mutasyon sonucunda ortaya çıktığını biliyor musunuz? Aslında bir hastalık yani, çok da kıskanmamak lazım! İşte mavi gözlerle ilgili diğer ilginç bilgiler.
Dünyanın sadece %8’i mavi gözlü
Tüm sıkıntı da buradan çıkıyor zaten. Son derece az bulunduklarından mavi gözlü insanlar hepimiz için daha çekici kişiler haline geliyor. Diğer yandan dünyanın sadece %8’inin mavi göze sahip olduğunu düşünürsek kendilerine verilen bu paye konusunda haklılar.
Aslında irislerinde mavi renk pigmenti bulunmaz
Mavi gözlülerin gözleri aslında renksiz bir stromaya ve fazla kolajen tortusuna sahiptir. Bu da Tyndall etkisine neden olur. Yani gökyüzünün maviye dönüşmesiyle hemen hemen aynı nedenlerden dolayı yansıma sonucunda bir mavi renk oluşur. İrislerde mavi pigmen yoktur.
Aslında hepimiz kahverengi gözlüydük
Orjinalinde aslında tüm insanlar kahverengi gözlüydü. Ancak Karadeniz Bölgesi’nde 6.000 ila 10.000 yıl önce yaşanan bir genetik hata sonucunda ilk mavi gözlü insan dünyaya geldi. Daha sonra Buz Devri’nde yaşanan bu mutasyondan sonra aramızdaki mavi gözlüler arttı.
OCA2 geni mavi gözlerden sorumlu
Oculocutaneous albinism II olarak bilinen gen aslında melanosomal transmambrane protein ya da P protein olarak adlandırılır. Bu protein 15. Kromozomda yer alır. Görevi ise bir insanın mavi ya da gri gözlü olup olmamasını belirlemektir.
Çekinik bir gen değildir
İnsanlar sayılarının az olması nedeniyle mavi gözün çekinik bir gen olduğunu düşünürler. Oysa durum öyle değildir. Mavi göz geni de yeşil gibi başka renkler yaratabilen genler gibi etkili genlerdir. Hatta uzun yıllar kahverengi gözlü insanların mavi gözlü çocuklarının olmayacağı düşünülmüştür. Ancak bilim bize şu an öyle demiyor. İki kahverengi gözlü ebeveynden mavi gözlü bir bebek dünyaya gelebilir.
Diğer özellikleri…
Mavi gözlü insanlar düşük melanin nedeniyle ışığa karşı çok daha duyarlıdır. Özellikle güneş ışığı ve floras an ışık onların gözlerinin fazlasıyla rahatsız olmasına neden olabilir. Ancak gece görüşleri diğer insanlardan çok daha iyidir.
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