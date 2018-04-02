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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Hayat
Doğan BURDA
02.04.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

Mavi gözlü insanlar hakkında bilmeniz gereken 6 bilgi

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Mavi gözlü insanlar hakkında bilmeniz gereken 6 bilgi

Mavi gözlü insanların bu farklı göz renklerinden dolayı ne kadar ilgi çekici olduklarını hepimiz biliyoruz. Nadir rastlanan bir göz rengi olduğundan da oldukça kıymetli olarak kabul ediliyor. Ancak mavi gözün aslında bir mutasyon sonucunda ortaya çıktığını biliyor musunuz? Aslında bir hastalık yani, çok da kıskanmamak lazım! İşte mavi gözlerle ilgili diğer ilginç bilgiler.

Dünyanın sadece %8’i mavi gözlü

Tüm sıkıntı da buradan çıkıyor zaten. Son derece az bulunduklarından mavi gözlü insanlar hepimiz için daha çekici kişiler haline geliyor. Diğer yandan dünyanın sadece %8’inin mavi göze sahip olduğunu düşünürsek kendilerine verilen bu paye konusunda haklılar.

Aslında irislerinde mavi renk pigmenti bulunmaz

Mavi gözlülerin gözleri aslında renksiz bir stromaya ve fazla kolajen tortusuna sahiptir. Bu da Tyndall etkisine neden olur. Yani gökyüzünün maviye dönüşmesiyle hemen hemen aynı nedenlerden dolayı yansıma sonucunda bir mavi renk oluşur. İrislerde mavi pigmen yoktur.

Mavi gözlü insanlar hakkında bilmeniz gereken 6 bilgi

Aslında hepimiz kahverengi gözlüydük

Orjinalinde aslında tüm insanlar kahverengi gözlüydü. Ancak Karadeniz Bölgesi’nde 6.000 ila 10.000 yıl önce yaşanan bir genetik hata sonucunda ilk mavi gözlü insan dünyaya geldi. Daha sonra Buz Devri’nde yaşanan bu mutasyondan sonra aramızdaki mavi gözlüler arttı.

Mavi gözlü insanlar hakkında bilmeniz gereken 6 bilgi

OCA2 geni mavi gözlerden sorumlu

Oculocutaneous albinism II olarak bilinen gen aslında melanosomal transmambrane protein ya da P protein olarak adlandırılır. Bu protein 15. Kromozomda yer alır. Görevi ise bir insanın mavi ya da gri gözlü olup olmamasını belirlemektir.

Mavi gözlü insanlar hakkında bilmeniz gereken 6 bilgi

Çekinik bir gen değildir

İnsanlar sayılarının az olması nedeniyle mavi gözün çekinik bir gen olduğunu düşünürler. Oysa durum öyle değildir. Mavi göz geni de yeşil gibi başka renkler yaratabilen genler gibi etkili genlerdir. Hatta uzun yıllar kahverengi gözlü insanların mavi gözlü çocuklarının olmayacağı düşünülmüştür. Ancak bilim bize şu an öyle demiyor. İki kahverengi gözlü ebeveynden mavi gözlü bir bebek dünyaya gelebilir.

Mavi gözlü insanlar hakkında bilmeniz gereken 6 bilgi

Diğer özellikleri…

Mavi gözlü insanlar düşük melanin nedeniyle ışığa karşı çok daha duyarlıdır. Özellikle güneş ışığı ve floras an ışık onların gözlerinin fazlasıyla rahatsız olmasına neden olabilir. Ancak gece görüşleri diğer insanlardan çok daha iyidir.

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