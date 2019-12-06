MasterChef Yasin kimdir? MasterChef Yasin Obuz nereli ve kaç yaşında?

MasterChef Yasin, yarışmanın eleme gecesinde verdiği mücadele ile dikkatleri üzerine çekiyor. 2019-2020 yılının MasterChef'i olabilmek için son 8'e kalmayı başaran MasterChef Yasin Obuz, bu kez yine bir eleme ile jüri üyelerinin karşısına çıkıyor. Peki, MasterChef Yasin kimdir ve nereli? İşte, MasterChef Yasin Obuz'un yaşı hakkında detaylı bilgiler

MASTERCHEF YASİN KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.

Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı, birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.

Yasin Obuz, MasterChef'in yayınlanan son bölümünde eleme adayı olarak gündeme geldi.