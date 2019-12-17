MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan kimdir, kız kardeşi Tuğba Tokmak ile ilgili bilgiler

MasterChef yarışını sürdürmeye devam eden Güzide Mertcan'ın hayatına ilişkin bilgileri derledik:

Güzide Mertcan, 1988 yılında dünyaya geldi. Eğitimini Manisa ve İzmir’de tamamlayan Güzide Mertcan’ın asıl mesleği estetisyenlik ancak kız kardeşiyle birlikte tekstil işleriyle uğraşıyor. Sosyal medyada yoğun bir takipçiye sahip olan Tuğba Tokmak, moda sektörüyle ilgileniyor. Tokmak’ın tesettür giyimi kapsayan iki markası var. Özel sektörde faaliyet gösteren Mustafa Mertcan ile evli olan Güzide Mertcan, aynı zamanda 3 çocuk annesi. Tatlı konusunda kendisini geliştiren ve iddialı olan MasterChef yarışmacısı, denediği lezzetleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor.

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Güzide Mertcan'ın evi sosyal medyada çok konuşulmuştu. Evi ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Güzide Mertcan’ın kardeşi Tuğba Tokmak, MasterChef’te ablasına eşlik edecek.