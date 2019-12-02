MasterChef Kıvanç Ermiş kimdir ve kaç yaşında?
MasterChef yarışmasının dikkat çeken isimlerinden olan Kıvanç Ermiş, katıldığı televizyon programının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya veda eden Kıvanç Ermiş, biyografisi ile merak ediliyor. Peki, MasterChef Kıvanç kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
MasterChef Kıvanç Ermiş, 24 yaşında ve 5 yıldır da özel şeflik yapıyor. Gastronomi bölümü öğrencisi olan Kıvanç Ermiş, MasterChef seçmelerinin 1. turunda kendisine verilen 5 dakikalık sunum süresince jüri üyelerinden geçer not almıştı.
Somer Şef'in yarışmaya katılmadan önce, "Benim iki senedir Masterchef'te bir hayalim var. Kendimden daha kalıplı biriyle çalışmak. O yüzden evet diyorum." sözleriyle ön plana çıkmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle