MasterChef Kıvanç Ermiş kimdir ve kaç yaşında?
MasterChef Kıvanç Ermiş, yarışmaya sonradan katılarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Yarışmaya sonradan katılan son insan olan MasterChef Kıvanç Ermiş, ilk performansını 14 Ekim Pazartesi akşamı ekranlara gelen bölüm ile verecek. Peki, MasterChef Kıvanç Ermiş kimdir ve kaç yaşında? İşte, merak edilen ismin geçmişi hakkında bazı bilgiler
MasterChef'te araştırılan isim olan Kıvanç Ermiş, söylemleri sonrası dikkat çekti.
Gastronomi bölümü öğrencisi olan Kıvanç Ermiş, 24 yaşında ve 5 yıldır da özel şeflik yapıyor. Kıvanç Ermiş, MasterChef seçmelerinin 1. turunda kendisine verilen 5 dakikalık sunum süresince jüri üyelerinden geçer not almıştı.
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