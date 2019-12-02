MasterChef Güzide Mertcan ve eşi Mustafa Mertcan kimdir?
MasterChef yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Güzide Mertcan ve eşi Mustafa Mertcan araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, yarışmanın iddialı isimlerinden birisi olarak son 8 kişinin arasına kalan MasterChef Güzide kimdir ve kaç yaşında? İşte, Güzide ve eşi Mustafa Mertcan hakkında detaylı bilgiler
Güzide Mertcan, 31 yaşındadır. Eğitimini Manisa ve İzmir’de tamamlayan Güzide Mertcan’ın asıl mesleği estetisyenlik ancak ablasıyla birlikte tekstil işleriyle uğraşmaktadır. Mustafa Mertcan ile evli olan Güzide Mertcan, aynı zamanda 3 çocuk annesidir. Tatlı konusunda kendisini geliştiren ve iddialı olan MasterChef yarışmacısı denediği lezzetleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor.
GÜZİDE MERTCAN'IN EŞİ MUSTAFA MERTCAN KİMDİR?
1981 yılında Kastamonu’da doğan Mustafa MERTCAN, Üniversite döneminden itibaren ilgi duyduğu Simülatör alanında ilk girişimini yine okul yıllarında yaptı. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı simülatörün ilk piyasaya sürümünü 2009 yılında gerçekleştirdi. Kurucusu olduğu şirketi Dof Robotik A.Ş. tüm dünyada 40 dan fazla ülkede 300 den fazla Hareketli Sinema satışı yaparak sektörün en büyüklerinin yanına adını yazdırdı. Şirketi 2011 yılından itibaren yurtdışına açılarak kısa sürede Eğlence Endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girdi. Yeni teknoloji ve trendleri yakından takip ederek, yenilikler konusunda öncü olmak bakış açısıyla gelişmiş, üst düzey ve teknoloji bakımından yoğun ürünler üreterek yurtiçi ve yurtdışında şirketine birçok başarı ve ödül kazandırdı. Son olarak 2016 yılının Kasım ayında eğlence endüstrisinin en büyük organizasyonu IAAPA’dan “Brass Ring Award” ödülü alarak dünyada sektörü domino eden oyuncular listesine girdi.
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