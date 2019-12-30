MasterChef Cemre kimdir nereli ve kaç yaşında? Öğrencilik döneminde yaptıkları şaşırttı!

MasterChef 2019'un dikkat çeken isimleri arasında yer alan Cemre Uyanık, eğitim aldığı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde de arkadaşları ile Türk Mutfağına yönelik pek çok girişimde bulunmuştur. Arkadaşlarıyla birlikte keçi peynirli muhallebi üreterek tatlı ve tuzluyu bir araya getiren ve Türk damak tadına yeni bir tatlı kazandıran MasterChef Cemre, okulun dahil olduğu pek çok yarışmaya ismini yazdırmıştır. Peki, MasterChef Cemre kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler...

MASTERCHEF CEMRE UYANIK KİMDİR?

MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı.

2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.

Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı.

Cemre Uyanık'ın bu alandaki yeteneği ise öğrencilik yıllarında kendisini gösterdi. Okuduğu bölümde sınıf arkadaşlarıyla birlikte kafa kafaya veren Cemre, acı biberli muz ve alışılagelmişin dışına çıkarak tatlı ve tuzluyu bir araya getirip keçi peynirli muhallebi yaptı.

Cemre'nin sınıf arkadaşı Selen Pekoğuz, Cemre'nin de içinde bulunduğu arkadaş grubu için şu ifadeleri kullandı; "Arkadaşlarımızla birbirimizi bulmamız aslında en büyük şansımızdı. Çünkü her üniversitede aşçı bulamıyorsunuz ya da olsa da bazıları katılmak istemiyor. Biz birbirimizi bulduk, hiç de ayrılmadık. Hep aynı kadroyla yarışmalara katılıyoruz ve devam ediyoruz. Umarım devam da ederiz."



