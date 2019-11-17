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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.11.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Maksut Aşkar kimdir ve kaç yaşında?

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Maksut Aşkar kimdir ve kaç yaşında?

Maksut Aşkar, dahil olduğu etkinlikler ve ekran karşısındaki duruşu ile pek çok kişinin araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Kariyeri boyunca pek çok mekanda hizmet veren Maksut Aşkar, son zamanlarda üniversite öğrencilerine de deneyimlerini aktarıyor. Peki, Maksut Aşkar kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı detaylar

Maksut Aşkar kariyeri ile gündemde yer almaya devam ediyor. İşte, o isim hakkında bazı bilgiler;

1976 İskenderun doğumlu olan Maksut Aşkar, turizm ve otelcilik okuduğu 9 sene içinde, profesyonel bir yönetici olmak için mutfak eğitimi de aldı. Okul hayatı boyunca Q jazz club, emporio armani cafe gibi işletmelerde çalıştı. Mezun olduğunda ise Nupera adlı çok mekanlı yiyecek içecek işletmesinde yöneticilik yaptı. Nupera’dan sonra, Hillside City Club’larda kendi işletmesinin yöneticiliğini yaptı. Maksut Aşkar, çalıştığı bu süre içinde lezzet tasarlama tutkusunu farklı projeler ile ifade etmeye çalıştı. Tasarladığı lezzetleri sergilerle örtüştürdü, karma sergilere dahil oldu ve solo sergiler açtı. Lezzetin tüm duyulara ifade ettiğini savundu. Bu ifade biçimi, yaptığı işlere yansıdı. Birçok önemli marka için lezzet danışmanlığı ve tasarım etkinlikler yaptı. Hillside Beach Club Fethiye, Sofa Otel, Bodrum Maçakızı Otel’e ve başka birçok işletmeye lezzetler tasarlayarak danışmanlıklarını yaptı. Son 6 senesini hayallerinin peşinden koşarak geçiren Maksut Aşkar, önce 2007- 2009 yılları arasında Multi, sonra da 2009-2012 yılları arasında LilBitz adında iki restoranla mutfaktaki yaratıcılığını kanıtladı. Deneyimlerini, Boğaziçi Üniversitesi sertifika programlarında paylaştı ve halen Özyeğin Üniversitesi Turizm ve Otel işletmeciliği bölümünde dersler vererek, kendisi gibi hayallerinin peşinden koşan gençlerle paylaşıyor.

Son yıllarda şef ve işletmeci olarak görev aldığı “Sekizİstanbul” adlı restoranın ardından Salt Galata’da açtığı mekanı "Neolokal" ile Türk yemeklerine modern dokunuşlarla kendi sanatsal, minimal ve modern yorumunu kattığı muhteşem lezzetler sunuyor. Bir yandan da 24Kitchen'da yayınlanmaya devam eden ve Türk mutfağını modern haliyle dünyaya tanıtan “Lezzet Sanatı” ve " "Neolokal" programlarıyla TV izleyicisiyle buluşuyor.

Maksut Aşkar, bu programıyla tasarımcı kişiliğini Türk mutfağının ana malzemeleriyle birleştirerek ortaya sürprizlerle dolu ve hiç denenmemiş yemekler çıkarıyor. O her gün yeniliklerin peşinde koşarak ve geleneksel Türk mutfağına modern dokunuşlar ekleyerek, yemek yapmanın ötesinde yepyeni lezzetler tasarlıyor.

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