Listen To Your Heart ile bilinen Roxette kimdir? Roxette'nin solisti Marie Fredriksson hayatını kaybetti

1980’lerin sonundan 2000’lerin başına kadar olan önemli bir zaman diliminde, Roxette dünya çapında albüm satışı ve ün açısından dünyanın en önemli grupları içindeydi. Bu kadar başarılı olmalarındaki en büyük etken pop-rock müziği dansla çok güzel bir biçimde birleştirmiş olmalarıdır. Etkilendikleri gruplar da The Beatles’tan Blondie’ye, Joni Mitchell ve Aretha Franklin’e kadar uzanır.

1991 yılında Roxette Stockholm, Meksiko, Paris, Santiago, Buenos Aires, Frankfurt, Roma ve Sidney gibi farklı şehirlerde verdikleri konserlerde alanlara on binlerce hayran toplamayı başardılar. 1992’de piyasaya çıkan Tourism: Songs from Studios, Stages, Hotelrooms & Other Strange Places(Turizm: Stüdyodan, Sahneden, Otel Odalarından ve Başka Garip Yerlerden Şarkılar)’da grubun en büyük hiti It must have been love’a nasıl kalabalık bir grubun eşlik ettiği göz önünde bulundurulursa; Per ve Marie’nin elde ettikleri geçici ama etkileyici başarı daha iyi anlaşılır.

Roxette’in dünya çapında kesin olmayan rakamlarla 75 milyon'a yakın albüm ve single’ı satıldığı söyleniyor.

Grup çalışmalarına bazen solo, bazen birlikte şimdiye kadar devam ettiyse de, ‘It must have been love’, ‘Joyride’, ‘Fading Like A Flower’, ‘Listen to Your Heart’ ve ‘Crash!Boom!Bang’ teki heyecanı ve başarıyı son albümleri charm School ile yakalamışlardır. She's got nothing şarkıları 92 yılındaki How do you Do'dan beri Almanya'da en yüksek liste başarısına ulaşan şarkıları olmuştur.

ROXETTE'NİN SOLİSTİ MARİE FREDRİKSSON KİMDİR?

30 Mayıs 1958 tarihinde İsveç'te dünyaya gelen Marie Fredriksson, şu albümlere imza atmıştır;