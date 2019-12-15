Kuşum Aydın kimdir kaç yaşında ve nereli?
Kuşum Aydın olarak bilinen Muharrem Aydın Uğurlular, müzik dünyasının tanınmış isimlerindendir. Stüdyolarda vokallik yaparak müziğe adım atan Kuşum Aydın, televizyon programlarında gösterdiği başarının ardından ekran yüzü olmuştur. Peki, Kuşum Aydın kimdir ve kaç yaşında?
Asıl adı Muharrem Aydın Uğurlular olan ve Kuşum Aydın lakabıyla anılan sanatçı, 1 Temmuz 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk şarkıcı, söz yazarı ve sunucu olarak biliniyor. 1998 yılında çıkardığı Mutlu Yıllar Kuşum adlı albümünün ardından aldığı Kuşum Aydın lakabının yanı sıra, Papyon Aydın ve Şeker Aydın olarak da bilinmektedir.
Yükseköğrenimini yapmak için Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümüne giren Aydın Uğurlular, daha sonra Tekstil Sanatları Bölümüne geçerek buradan mezun oldu. Ardından, yönetici olma idealiyle İstanbul Üniversitesi'nde işletme iktisadı eğitimi aldı.
Müzik yaşamına stüdyolarda vokallik yaparak atılan Aydın Uğurlular, kariyerini kulüp sahnelerinde devam ettirdi. Sunduğu sabah ve öğle kuşağı televizyon programlarıyla popülerliğini artıran şarkıcı, bu sırada çıkardığı albümlerle de ses getiren çalışmalara imza attı.
ALBÜMLERİ
1995 Aydın Havası
1998 Mutlu Yıllar Kuşum
2000 Kanki
2005 Kırmızı Kart
2009 Şeker
2010 Pardon Canım Aydın Ben
2011 Evlenme
2017 Kaymaklı Pasta
2017 Doğum Günü Şarkısı
2019 Moda
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