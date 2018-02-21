Kişisel gelişim kitaplarını okumayı denemek için 5 geçerli neden

Doğaldırlar
Kişisel gelişim kitapları doğaları gereği doğaldır. Dilleri ve anlattıkları şey eğer çok bilimsel veriler ve makalelerden oluşmuyorsa birisiyle sohbet etmek gibidir. Bu nedenle tüketimi de çok kolaydır. Sizi zorlamazlar ve kolayca içine alabilirler. Bu anlamda denemeye başlamak için hiç bir engel yoktur.
Farklı bir bakış açısı sağlarlar.
Bir konu hakkında sizin düşündüğünüzden çok daha farklı düşünmüş ve istediğiniz sonucu elde etmiş birinden tüyolar almak kesinlikle düşünce şeklinizi değiştirir. Belli bir yolu izlemiş birinin nereye nasıl vardığını adım adım takip etmek sizin de kafanızda bir yol haritası çıkmasına neden olur.
Bir başkasının deneyimini yansıtırlar.
Kişisel gelişim kitaplarının altın kelimesi kesinlikle deneyimdir. Deneyimlemiş ve başarmış insanların yazdığı bu kitaplar size hem ilham olur hem de yöntemler geliştirmenizi sağlar. Bu anlamda bir yaşam koçuyla konuşuyormuş gibi olur ve hedefe varmak için motive olursunuz.
Sizi alıştırma yapmaya zorlarlar.
Bu kitapların çoğunda size düşünmeniz için bazı sorular sorulur ya da alıştırmalar yapmanız istenir. Çünkü gelişimizi sağlamak için kafanızın açılması istenmektedir. Bu zihin egzersizlerinin size ne kadar iyi geldiğini ise daha kitabın ilk sayfalarında hissetmeye başlarsınız. İnsanların kişisel gelişim kitaplarını sevmesinin en büyük nedenlerinden biri de bu egzersizlerdir.
Birinin emeğidirler.
Deneyimini insanlarla paylaşmak son derece erdemli bir davranıştır. Koskoca bir hayatta başarıyı bir konuda yakalamış bir insanın bu deneyimini aktarmak için çaba harcaması ve bunu isteyen herkesle paylaşmaya çalışması son derece önemlidir. Bu deneyimden herkesin alabileceği mutlaka kıymeti olan bir bilgi olacaktır. Yeter ki siz ön yargılarınızı yıkın!
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