Kim 250 lira ister?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hayat
Savaş ÖZBEY
20.01.2017 - 10:51, Son Güncelleme:

Kim 250 lira ister?

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Kim 250 lira ister?

İKSV’nin üniversitelilere büyük kıyağı, lüks restoranların yeni sevdası... İtalyan annelerin lezzet sırrı, çay kültürünün yeni tapınağı... Arnavutköy’de Roffa, Başakşehir’de Ceza... İsteyene kaz eti, isteyene ravyoli...

Dünyanın en şirin barı
YENİ BİR OTEL...
Boşanmak üzere git, aşk tazeleyip çıkarsın: Hepi topu beş bar taburesi...  Ahşap, sıcacık bir dekorasyon... Güler yüzlü ama mesafesini iyi ayarlayan bir barmaid... Aydınlatma, çalan caz tam kıvamında. Bence dünyanın en şirin barı Hamburg Fairmont otelinde. Geçen hafta Mecidiyeköy’de bir Fairmont açıldığını öğrenince, ilk merak ettiğim o bardan burada da yapıp yapmadıkları oldu. Yokmuş... Ama onun yerine şehir hayatımıza Marble adında hareketli bir lobi bar, Demlique adında şık bir çayevi, Stations adında bir doğu-batı lezzetleri restoranı katıldı.  (0212) 403 85 00

Kim 250 lira ister

Viskinizi etli mi alırsınız, balıklı mı?
LÜKS BİR MÖNÜ...
Şehrin en lüks restoranlarından Maçka Spago’da. “Toplanalım, çoluk çombalak gidelim” diyemezsiniz, fiyatı kişi başı 300 lira. Bu parayı ödemeniz de yetmiyor, rezervasyon şart. O gün de değil, en az bir gün önceden. Olay ne mi? En özet haliyle bir damak fantezisi. ‘Meleklerin Payı’ blogger’ı Burkay Adalığ, Walk to Black projesi çerçevesinde İstanbul’un en kalburüstü restoranlarının mönülerini inceliyor, şefle birlikte içine/yanına viski konabilecek yemekler seçiliyor, ortaya bu lüks mönüler çıkıyor. Projenin yüzü Levent Özçelik, Spago’dan sonra başka restoranlara da sıçrayacaklarını söylüyor.  (0212) 368 08 08

Kim 250 lira ister

Anne yemekleri ama İtalyan
SICAK BİR FİKİR...
Zorlu Center’daki Eataly, Boğaz’a bakan terasını yazın ‘beach-plaj’ konseptinde dekore etmişti. Kış gelince teras İtalyan dağ evi olmuş. Hafta içi bile tıklım tıklım ama benlik değil. AVM içinde plajmış-şaleymiş, bana göre fazla Dubai kafası... Buna mukabil en arkada köşeye yeni kurdukları Trattoria adlı mini restoran var. Sadece İtalyan ev yemekleri servis ediyorlar: Tereyağlı ravyoli, dana incik, manda sütlü dondurma... Bana daha sıcak, daha gerçek geldi. Size de iştah kabartıcı geldiyse elinizi çabuk tutun, burası ‘pop up’ bir restoran, bir ay sonra kaldıracaklar.  (0212) 336 66 00

Kim 250 lira ister

Arnavutköy’de Roffa
BİR MEKÂN...
Ardı ardına kapanan mekân haberlerinden sonra ilaç niyetine: Any’nin arka çaprazında. Kapılarını bu hafta sonu açıyor. Dört katlı; üst katlar özel partiler için ‘private room’, giriş restoran. Sahipleri Karslı olduğu için mönünün yıldızı kaz. (0212) 287 77 78

İKSV’den 250 lira
BİR KART...
İstanbul Kültür Sanat Vakfı 45’inci yaşını Türkiye’de okuyan 1000 öğrenciye kendi etkinliklerinde geçerli olmak üzere 250 lira değerinde kart hediye ediyor. Başvurular pazartesiden itibaren binuniversiteliaraniyor.com adresinden yapılabilecek. 

Kim 250 lira ister

MOİ’de yıldız yağmuru
BİR SAHNE...
Başakşehir’deki Mall of İstanbul’da Fizy Kış Konserleri cuma günü Berkay’la başlıyor. Ardından Kalben, Zerrin Özer, Bülent Ortaçgil, Göksel, Mabel Matiz, Birsen Tezer, Ceza, Cem Adrian, Demet Akalın gibi isimlerle sürecek. (0212) 801 10 00

Kim 250 lira ister


 

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