Kim 250 lira ister?
İKSV’nin üniversitelilere büyük kıyağı, lüks restoranların yeni sevdası... İtalyan annelerin lezzet sırrı, çay kültürünün yeni tapınağı... Arnavutköy’de Roffa, Başakşehir’de Ceza... İsteyene kaz eti, isteyene ravyoli...
Dünyanın en şirin barı
YENİ BİR OTEL...
Boşanmak üzere git, aşk tazeleyip çıkarsın: Hepi topu beş bar taburesi... Ahşap, sıcacık bir dekorasyon... Güler yüzlü ama mesafesini iyi ayarlayan bir barmaid... Aydınlatma, çalan caz tam kıvamında. Bence dünyanın en şirin barı Hamburg Fairmont otelinde. Geçen hafta Mecidiyeköy’de bir Fairmont açıldığını öğrenince, ilk merak ettiğim o bardan burada da yapıp yapmadıkları oldu. Yokmuş... Ama onun yerine şehir hayatımıza Marble adında hareketli bir lobi bar, Demlique adında şık bir çayevi, Stations adında bir doğu-batı lezzetleri restoranı katıldı. (0212) 403 85 00
Viskinizi etli mi alırsınız, balıklı mı?
LÜKS BİR MÖNÜ...
Şehrin en lüks restoranlarından Maçka Spago’da. “Toplanalım, çoluk çombalak gidelim” diyemezsiniz, fiyatı kişi başı 300 lira. Bu parayı ödemeniz de yetmiyor, rezervasyon şart. O gün de değil, en az bir gün önceden. Olay ne mi? En özet haliyle bir damak fantezisi. ‘Meleklerin Payı’ blogger’ı Burkay Adalığ, Walk to Black projesi çerçevesinde İstanbul’un en kalburüstü restoranlarının mönülerini inceliyor, şefle birlikte içine/yanına viski konabilecek yemekler seçiliyor, ortaya bu lüks mönüler çıkıyor. Projenin yüzü Levent Özçelik, Spago’dan sonra başka restoranlara da sıçrayacaklarını söylüyor. (0212) 368 08 08
Anne yemekleri ama İtalyan
SICAK BİR FİKİR...
Zorlu Center’daki Eataly, Boğaz’a bakan terasını yazın ‘beach-plaj’ konseptinde dekore etmişti. Kış gelince teras İtalyan dağ evi olmuş. Hafta içi bile tıklım tıklım ama benlik değil. AVM içinde plajmış-şaleymiş, bana göre fazla Dubai kafası... Buna mukabil en arkada köşeye yeni kurdukları Trattoria adlı mini restoran var. Sadece İtalyan ev yemekleri servis ediyorlar: Tereyağlı ravyoli, dana incik, manda sütlü dondurma... Bana daha sıcak, daha gerçek geldi. Size de iştah kabartıcı geldiyse elinizi çabuk tutun, burası ‘pop up’ bir restoran, bir ay sonra kaldıracaklar. (0212) 336 66 00
Arnavutköy’de Roffa
BİR MEKÂN...
Ardı ardına kapanan mekân haberlerinden sonra ilaç niyetine: Any’nin arka çaprazında. Kapılarını bu hafta sonu açıyor. Dört katlı; üst katlar özel partiler için ‘private room’, giriş restoran. Sahipleri Karslı olduğu için mönünün yıldızı kaz. (0212) 287 77 78
İKSV’den 250 lira
BİR KART...
İstanbul Kültür Sanat Vakfı 45’inci yaşını Türkiye’de okuyan 1000 öğrenciye kendi etkinliklerinde geçerli olmak üzere 250 lira değerinde kart hediye ediyor. Başvurular pazartesiden itibaren binuniversiteliaraniyor.com adresinden yapılabilecek.
MOİ’de yıldız yağmuru
BİR SAHNE...
Başakşehir’deki Mall of İstanbul’da Fizy Kış Konserleri cuma günü Berkay’la başlıyor. Ardından Kalben, Zerrin Özer, Bülent Ortaçgil, Göksel, Mabel Matiz, Birsen Tezer, Ceza, Cem Adrian, Demet Akalın gibi isimlerle sürecek. (0212) 801 10 00
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