Kendi vücudunuzdan korkacağınız, vücudun yaptığı 5 ilginç şey
Bilmediğimiz bir şey görürsek ilk tepkimiz genelde korkmak olacaktır. Bu korkunun kaynağının vücudumuz olduğunu bilmek sizi rahatlatır mı bilemiyoruz. Doğduğumuz andan itibaren çevreyle büyük bir mücadeleye başlayan bedenimiz bir çok savunma mekanizmasıyla bizi korumaya çalışır. Kendisi de ürpertici gizemlerle dolu olan bedenimize bir de bu gözle bakalım.
1- Bağımlılığa açıktır
Günümüz toplumunun artık haz ve mutluluk aramak üzerine kurulu olduğunu biliyoruz. Bu sosyolojik durumda bedenlerimizin asıl aradığı dopamin salgılamamıza neden olabilecek yardımcı unsurlar. Bu unsurlar uyuşturucudan kahveye, futbol maçlarından sekse kadar uzanabilir.
2-Neden rüya görüyoruz bilinmiyor
Bedenimizin en büyük gizemlerinden biri rüya görmektir. Yüzyıllar boyunca rüyaların nedenlerinin ne olduğu üzerine birçok fikir geliştirilmiştir. Dini ve bilimsel birçok açıklamaya rağmen halen neden bu gizemli olayı her gece yaşarız bilmiyoruz. En biline açıklama bastırılmış ve bizi strese sokan durumları hazır uykudayken ve savumasızken beynimizin hatırlayarak çözmeye çalışması olabilir.
3-Anılar hasta edebilir
Beyin unutmaz sadece geride bırakır. Yıllar evvel aldığınız kötü bir kokuyu tekrar duyduğunuzda o anki hisleriniz geri gelecektir. Eğer bu koku sizi kusturmuşsa emin olun tekrar hiç bir neden yokken kendinizi hasta ve hatta kusarken bulabilirsiniz.
4-Acıyı arzularız
Bedenimiz tüm gün boyunca bizi mutlu etmek için uğraşır. Bunun için alışkanlıklar ve bağımlılıklar edinmekten çekinmez. Acı pek de istenilen bir şey değildir ve fiziksel bir acıdan uzak durmak için elimizden geleni yapabiliriz. Ama bazı durumlarda acı duymak bedenimizde bazı şeylerin yanlış gittiğini anlamamıza yardımcı olur. Yani acı aslında bir uyarı ve koruma mekanizmasıdır.
5-Tahmin ettiğimizden daha fazla kan akıtırız
Vücudumuzda oluşan küçük kesikleri bazen önemsemeyiz ama belli bölgelerdeki kesiklerden tahmin ettiğimizden daha fazla kan akar. Tırnak ucundan büyük olmayan kafa yaralanmalarında göreni bayıltacak kadar kan akıtmamızın nedeni de budur. Bunun nedeni bazen bir hastalık olabilir ama genelde biliriz ki akacak kan damarda durmaz.
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