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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriHayat  Kendi vücudunuzdan korkacağınız, vücudun yaptığı 5 ilginç şey
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Hayat
28.06.2018 - 16:33, Son Güncelleme:

 Kendi vücudunuzdan korkacağınız, vücudun yaptığı 5 ilginç şey

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 Kendi vücudunuzdan korkacağınız, vücudun yaptığı 5 ilginç şey

Bilmediğimiz bir şey görürsek ilk tepkimiz genelde korkmak olacaktır. Bu korkunun kaynağının vücudumuz olduğunu bilmek sizi rahatlatır mı bilemiyoruz. Doğduğumuz andan itibaren çevreyle büyük bir mücadeleye başlayan bedenimiz bir çok savunma mekanizmasıyla bizi korumaya çalışır. Kendisi de ürpertici gizemlerle dolu olan bedenimize bir de bu gözle bakalım.

1- Bağımlılığa açıktır

 Günümüz toplumunun artık haz ve mutluluk aramak üzerine kurulu olduğunu biliyoruz. Bu sosyolojik durumda bedenlerimizin asıl aradığı dopamin salgılamamıza neden olabilecek yardımcı unsurlar. Bu unsurlar uyuşturucudan kahveye, futbol maçlarından sekse kadar uzanabilir.

Kendi vücudunuzdan korkacağınız, vücudun yaptığı 5 ilginç şey

 2-Neden rüya görüyoruz bilinmiyor

 Bedenimizin en büyük gizemlerinden biri rüya görmektir. Yüzyıllar boyunca rüyaların nedenlerinin ne olduğu üzerine birçok fikir geliştirilmiştir. Dini ve bilimsel birçok açıklamaya rağmen halen neden bu gizemli olayı her gece yaşarız bilmiyoruz. En biline açıklama bastırılmış ve bizi strese sokan durumları hazır uykudayken ve savumasızken beynimizin hatırlayarak çözmeye çalışması olabilir.

Kendi vücudunuzdan korkacağınız, vücudun yaptığı 5 ilginç şey

 3-Anılar hasta edebilir

 Beyin unutmaz sadece geride bırakır. Yıllar evvel aldığınız kötü bir kokuyu tekrar duyduğunuzda o anki hisleriniz geri gelecektir. Eğer bu koku sizi kusturmuşsa emin olun tekrar hiç bir neden yokken kendinizi hasta ve hatta kusarken bulabilirsiniz.

Kendi vücudunuzdan korkacağınız, vücudun yaptığı 5 ilginç şey

 4-Acıyı arzularız

 Bedenimiz tüm gün boyunca bizi mutlu etmek için uğraşır. Bunun için alışkanlıklar ve bağımlılıklar edinmekten çekinmez. Acı pek de istenilen bir şey değildir ve fiziksel bir acıdan uzak durmak için elimizden geleni yapabiliriz. Ama bazı durumlarda acı duymak bedenimizde bazı şeylerin yanlış gittiğini anlamamıza yardımcı olur. Yani acı aslında bir uyarı ve koruma mekanizmasıdır.

Kendi vücudunuzdan korkacağınız, vücudun yaptığı 5 ilginç şey

 5-Tahmin ettiğimizden daha fazla kan akıtırız

 Vücudumuzda oluşan küçük kesikleri bazen önemsemeyiz ama belli bölgelerdeki kesiklerden tahmin ettiğimizden daha fazla kan akar. Tırnak ucundan büyük olmayan kafa yaralanmalarında göreni bayıltacak kadar kan akıtmamızın nedeni de budur. Bunun nedeni bazen bir hastalık olabilir ama genelde biliriz ki akacak kan damarda durmaz.

Kendi vücudunuzdan korkacağınız, vücudun yaptığı 5 ilginç şey

 

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