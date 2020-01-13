Kenan Koçak kimdir ve nereli? Kenan Koçak ne iş yapıyor?

Kenan Koçak, Merve Özbey ile nişanlanmasının ardından sorgulanan isim olmaya başladı. Nişanlılık sürecinin ardından evlilik için hazırlanan çift, dünya evine girmek için gün saymaya başladı. Peki, Merve Özbey'in nişanlııs Kenan Koçak kimdir ve kaç yaşında? İşte, Kenan Koçak'ın hayatına dair bazı detaylar

KENAN KOÇAK KİMDİR?

Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak 1 Ocak 1983 İstanbul doğumludur. Maltepe Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Kenan Koçak, inşaat alanında kariyerini sürdürmektedir.

Kenan Koçak ile nişanlanan Merve Özbey ise 18 Temmuz 1988 tarihine İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan Merve Özbey, "Duman" ve "Helal Ettim" şarkılarıyla Türkiye'de ismini duyurdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. Şarkıcı Utku'nun sahne aldığı bir kulüpte vokal yapan Özbey'i dinleyen Gündeş birkaç şarkı daha söylemesini rica ettikten sonra "Vokalim olmak ister misin?" diye sordu. Teklifi kabul eden Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı. Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey'e demo kaydı yaptı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.

2015 yılının Temmuz ayında Özbey'in ilk albümü Yaş Hikayesi piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı da sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay'a ait olan "Yaş Hikayesi" oldu. Şarkı Türkiye resmî listesi'nde iki numaraya kadar yükselmeyi başardı. Albümün ikinci video klibi ise "Topsuz Tüfeksiz" şarkısına çekildi.

Merve Özbey, 1 Aralık tarihinde Kenan Koçak ile nişanlandı.