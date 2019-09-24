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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
24.09.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Kemal Doğulu kimdir ve kaç yaşında? Kariyeri hakkında bilgiler

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Kemal Doğulu kimdir ve kaç yaşında? Kariyeri hakkında bilgiler

Kemal Doğulu, ekran başındaki birçok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Hande Yener'in konserinde vokalistlik yapmaya başlayan Kemal Doğulu, stil danışmanlığına da devam etmiştir. Kemal Doğulu'nun çıkışı, Hande Yener ve ekibi tarafından beğenilmiş ve ünlü stil danışmanının kariyeri bu şekilde devam etmiştir. İşte, Kemal Doğulu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979; Mersin doğumludur. Türk fotoğrafçı, kuaför ve şarkıcıdır. Oyuncu Kadir Doğulu'nun ağabeyidir.

Uzun süre sanatçıların imaj makerlığını, makyözlüğünü, kuaförlüğünü, fotoğrafçılığını ve modelistliğini yaptı. 2006 senesinde tanıştığı Hande Yener'in Hande Maxi adlı maxi singleında sanatçının fotoğrafçılığını ve imaj makerlığını yaptı. Hande Maxi'den itibaren Hande Yener ile çok samimi olan Kemal Doğulu, sanatçının bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliğini, fotoğrafçılığını ve kliplerinin de yönetmenliğini üstlendi.

Şarkıcılığa başlaması ise bir gün Hande Yener'in konserine kendi vokalisti gelmeyince Kemal Doğulu'nun yer almasıyla başladı. Hande Yener ve Erol Temizel, Kemal Doğulu'yu çok beğenip proje yapmaya karar verdiler. Bunun sonuncunda da Kemal Doğulu 2008 yılının Ocak ayında "1 Yerde" adını verdiği verdiği elektronik müzik tarzındaki maxi singleını çıkardı. Maxi single'ın ilk klibi olarak albüm ile aynı ismi taşıyan "1 Yerde" adlı şarkıya çekildi. Şubatın başlarında MTV Türkiye'de yayınlandı. Mart başında ise MTV'nin bütün dünyada yayınlanan kanalında yayınlandı ve kısa süre sonra World Chart Exskpress (World Top 10) listesine girdi ve Nisanın başında ise 1 numaraya kadar yükselerek tam 4 hafta üst üste 1 numarada yer aldı. Maxi single'ın 2.klibi ise "Nedense, Nedense?" adlı şarkıya çekildi. Klip Temmuz sonunda çekildi ve 3 Ağustos 2008 günü de ilk kez Kral Tv'de yayınlandı.

Bu şarkıların ardından hemen yeni bir single hazırlığına giren Kemal Doğulu, İkinci single'ının ismi Kemal Doğulu 2 olarak açıklandı. Single fotoğraflarını Hande Yener çekti. Single kapak fotoğrafı ilk kez sanatçının resmi sitesinde gösterildi. Aynı zamanda habertürk gazetesi yazarı Esin Övet'in köşesinde yer aldı. Bu single'da biri yeni, diğeri cover olmak üzere 2 şarkı bulunmaktadır. Bu single'da yer alan Uzayda Aşk Var adlı yeni şarkının müzik ve düzenlemeleri Erol Temizel'e, sözleri Soner Arıcı'ya ait olan bu şarkı aynı zamanda bu single'ın çıkış şarkısıdır. İlk kez 11 Temmuz 2009 gecesi sezon finalini yapan Disko Kralı programında Kemal Doğulu şarkısını paylaştı. Uzayda Aşk Var adlı şarkıya 2009 yılının Eylül ayının başlarında klip çekilmiştir. Klip ise 30 Eylül 2009 günü ilk kez Kral TV'de gösterilmiştir. Klipte Kemal Doğulu, ünlü arkadaşlarıyla kamera karşısına geçmiştir. Klipte Hande Yener gibi birçok ünlü rol almıştır. Klibin yönetmenliğini sanatçının kendisi üstlenmiştir.

Kemal Doğulu 2 single'ının başarısından hemen sonra yeni albüm çalışmalarına başladı. Yeni albümüne Ters Köşe ismini verdi. Albümün prodüktörlüğünü Hande Yener ile Alper Narman üstlenmiştir. Bu ikili prodüktörlükle kalmayıp, Kemal Doğulu için söz ve müziklere de imza atmışlardır.Ters Köşe albümünde Hande Yener, Alper Narman, Ertuğ Ergin, Sıla ve Erol Temizel gibi birçok ünlü müzisyenle çalıştı

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