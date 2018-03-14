Katy Perry'nin gizli yeteneği herkesi şaşkına çevirdi!

Çıkardığı albümlerle, özel hayatıyla ve sosyal medyada sergilediği performansla gündemden düşmeyen ABD'li şarkıcı Katy Perry, bu sefer hiç bilinmeyen bir özelliği ile daha gündeme geldi.







ABD'nin en çok izlenen programlarından American Idol'ün jüri koltuğunda oturan Perry, milyonlarca izleyicinin şaşkın bakışları arasında bugüne kadar hiç açıklamadığı bir yeteneğini sergiledi. Boynu ile çenesi arasında kalan bölgesini 'pelikan' gibi şişirip söndürebilen şarkıcı, ilginç görüntüsüyle diğer jüri üyelerini ve ekranları başında yarışmayı izleyen milyonlarca Amerikalı'yı şaşkınlık içerisinde bıraktı.







Katy Perry'nin bu ilginç halleri sosyal paylaşım sitelerinde de kısa süre içerisinde gündem olurken, birçok kullanıcı Perry'yi 'pelikan'a benzetti.



Geçtiğimiz günlerde Twitter’da 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak Twitter’da rekor kıran ünlü şarkıcı, sosyal medyanın da en renkli simalarından biri olarak biliniyor: