Kalabalık ailelerde çocuk bakımı nasıl olmalı?

Davranışlar tutarlı olmalı.

Davranışların tutarlı olması çocuklarınızın gelişimi için son derece önemlidir. Ancak kalabalık ailelerde kural koyucular sadece anne ve baba olmadığından çocukların kafası karışabilir. Çocuklar hangi durumlarda ödüllendirilip hangi durumlarda cezalandırılacaklarını kestirememeye başlar. Özellikle onlara kıyamayan büyük anne ve büyük babalarla yaşayan çocuklarda bu problemle sık sık karşılaşılır. Bu nedenle anne ve babanıza tutarlı olmanız gerektiğini anlatmalısınız.

Sınır ve kurallar belirlenmeli.

Ödül ve ceza sistemi gibi sınır ve kurallar da büyük ailelerde sıkıntılıdır. Si bir kural koyarsınız ancak bir bakarsınız ki bu kural çoktan hiçe sayılmış. Hem de sizin anneniz ya da babanız tarafından. Bazen de sınırların aşılması noktasında istenmeyen durumlarla karşılaşılır. Yine bu gibi durumlarda da anne ve babanıza çocuğunuzun gelişimi için bu kuralların ne kadar önemli olduğunu anlatmalısınız.

İlgi ve sevgi eşit dağıtılmalı.

Kalabalık ailelerin en büyük problemlerinden biri de yeni gelen çocukla birlikte öncekilerin pabuçlarının dama atılmasıdır. Siz istediğiniz kadar ilgili ve eşit olduğunuzu düşünün, büyük çocuk büyük bir hüsran yaşar. Bu nedenle özellikle çocuk sayısı arttıkça ilginin eşit dağıtıldığı konusunda hassas olun. Bu çocuğunuzun ileride ilgi ve şefkat eksikliğinden kaynaklanabilecek psikolojik problemlerin önüne geçmenin tek yoludur.

Her çocuğun ayrı karakteri olduğu unutulmamalı.

Kalabalık ailelerde her çocuğa eşit davranacağım diye herkese aynı davranmak en büyük problemdir. Oysa her çocuk birbirinden farklıdır. Kimi pozitif bir şekilde motive edilir, kimi ise iteklenmek ister. Bu nedenle toplu bir planınız olmasın. Her çocuğun ayrı ayrı ilgi istediğin unutmayın.

Kendine ait özel alanlara saygı duyulmalı.

Kalabalık ailelerde genelde kişisel alanlar olmaz. Bu nedenle çocukların mahremiyet duyguları gelişmez. Ancak bu konuda elinizden geleni yapmanız gerekir. Çocuklarınızın da tıpkı sizin gibi kendi başlarına kalabilecekleri özel alanlara ihtiyaçları vardır.