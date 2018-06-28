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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
28.06.2018 - 15:46, Son Güncelleme:

 Kadınların bilimde kariyer yapması hakkında söylenen 4 mit

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 Kadınların bilimde kariyer yapması hakkında söylenen 4 mit

Avrupa genelinde her yıl neredeyse 40.000 kadar fen, teknoloji, mühendislik ve matematik ile ilgili bilim insanına ihtiyaç oluyor. Bu kariyeri seçenlerin de sadece %12'sini kadınlar oluşturuyor. Peki kadınların bu sektörlerdeki işlere başvurmalarını engelleyen unsurlar neler olabilir. Bazılar gerçek, bazıları efsane olan bu engellere bir bakalım.

 1-Tehlikeli

 Günümüzde bilimsel bir kariyer yapmak fikri aileler için tehlikeli demek olabiliyor. Koşulların en iyisini sunan bir kimyasal şirkete bile başvururken saçma laboratuvar patlamaları skeçlerinden etkilenen insanlar var. O zaman şöyle örnek verelim. Dünyanın en etkili 5 gıda ve kimyasal üretim yapan firmasının üst düzey yöneticilerinin birçoğu kadın. Neden siz de uzay araştırmaları yapan, en yeni teknoloji ürünlerini bulan biri olmayasınız.

Kadınların bilimde kariyer yapması hakkında söylenen 4 mit

 2-Kadınlar bilimle ilgilenmezler

 En son 1889 yılındaki bilim fuarlarında kulaklara çalınmış olduğunu düşündüğümüz bu efsane maalesef halen bazı yerlerde geçerliliğini koruyor. İşe alımlardaki erkek önceliğinin de bu gibi efsane yanlışların etkisi olduğu düşünülüyor.

Kadınların bilimde kariyer yapması hakkında söylenen 4 mit

 3-Kadınlar zoru sevmez

 Şu an bütün kadınlar olarak kahkaha atıyoruz değil mi? Zorlu işlerin üstesinden kalkmak kadınlar için doğal bir içgüdüdür ve her ne sektörde olursa olsun en zorlu görevleri üstlenmekten hiçbir zaman geri adım atmazlar. Peki bu düşük oranı ne sağlıyor olabilir. Tabii ki yetersiz eğitim sistemleri ve cinsiyetçi iletişim kanalları.

Kadınların bilimde kariyer yapması hakkında söylenen 4 mit

 4-Parası az

 Bilimsel sektörlerle ilgili en büyük yanlış da uzun çalışma saatlerine rağmen düşük maaş oranları olduğudur. Mühendislik ve diğer teknik mesleklerin başlangıç aşamaları ülkemizde de düşük olabilir ama zamanla bu sektörlerin değeri anlaşıldıkça siz de farkına vardığınız üzere, maaş miktarları yükselmektedir.

 

 

 

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