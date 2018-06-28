 Kadınların bilimde kariyer yapması hakkında söylenen 4 mit

1-Tehlikeli

Günümüzde bilimsel bir kariyer yapmak fikri aileler için tehlikeli demek olabiliyor. Koşulların en iyisini sunan bir kimyasal şirkete bile başvururken saçma laboratuvar patlamaları skeçlerinden etkilenen insanlar var. O zaman şöyle örnek verelim. Dünyanın en etkili 5 gıda ve kimyasal üretim yapan firmasının üst düzey yöneticilerinin birçoğu kadın. Neden siz de uzay araştırmaları yapan, en yeni teknoloji ürünlerini bulan biri olmayasınız.

2-Kadınlar bilimle ilgilenmezler

En son 1889 yılındaki bilim fuarlarında kulaklara çalınmış olduğunu düşündüğümüz bu efsane maalesef halen bazı yerlerde geçerliliğini koruyor. İşe alımlardaki erkek önceliğinin de bu gibi efsane yanlışların etkisi olduğu düşünülüyor.

3-Kadınlar zoru sevmez

Şu an bütün kadınlar olarak kahkaha atıyoruz değil mi? Zorlu işlerin üstesinden kalkmak kadınlar için doğal bir içgüdüdür ve her ne sektörde olursa olsun en zorlu görevleri üstlenmekten hiçbir zaman geri adım atmazlar. Peki bu düşük oranı ne sağlıyor olabilir. Tabii ki yetersiz eğitim sistemleri ve cinsiyetçi iletişim kanalları.

4-Parası az

Bilimsel sektörlerle ilgili en büyük yanlış da uzun çalışma saatlerine rağmen düşük maaş oranları olduğudur. Mühendislik ve diğer teknik mesleklerin başlangıç aşamaları ülkemizde de düşük olabilir ama zamanla bu sektörlerin değeri anlaşıldıkça siz de farkına vardığınız üzere, maaş miktarları yükselmektedir.