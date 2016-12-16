Kabataş Setup ve günlük ahalisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hayat
Yazı: Savaş ÖZBEY
16.12.2016 - 11:46, Son Güncelleme:

Kabataş Setup ve günlük ahalisi

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Kabataş Setup ve günlük ahalisi

Sabah kahvaltılı toplantıya gelen de var, akşam pizzalı dedikodu seansına da. Bu küçücük ve sevimli mekânda sağınıza dönseniz bir oyuncuya, solunu dönseniz bir şarkıcıya rastlıyorsunuz.

Kabataş Setup ve günlük ahalisi
NE: Mahalle barı/kafesi/kahvaltıcısı

NEREDE: Kabataş’ta Adalar vapur İskelesi karşısı,  (212) 251 09 08

NE ZAMAN: Haftanın yedi günü, 09.00-23.00

NASIL: Müdavim mekânı samimiyeti, dost sohbetleri

KİM GİDİYOR: Semt ahalisi ve oyuncu/yönetmen/şarkıcı/modacı taifesi

EN SEVİLEN YEMEĞİ: Izgara kaşarlık köfte & Sütlü patates graten, 27 lira

EN SEVİLEN KOKTEYL: Baharatlı çikolata kokteyli, 40 lira.

HANGİ ÜNLÜYLE NE ZAMAN KARŞILAŞABİLİRSİNİZ?

TEOMAN: En erken o geliyor. Uzun uzun kahvaltı ediyor, bir de balık-patatese bayılıyor. Menajeri ve arkadaşlarıyla takılıyor. Günlük gazeteleri okuyor.

SİNAN ÇETİN: Senarist Necati Şükrü Şahin ile toplantı için geliyor. Somon ızgara ve kinoa yiyor. Arada günlük gazeteleri karıştırıyor.

ECE SÜKAN: Alican İçöz’le geliyor. Ya pizza-şarap ya da uzun uzun kahvaltı...Moda dergilerini karıştırıyor.

MELTEM CUMBUL: Kahve-pasta ya da kahvaltıya geliyor. Uzun uzun günlük gazeteleri ve kültür-sanat dergilerini okuyor.

ELİF BOYNER: En bayıldığı şey patates kızartması.

TRUMP, ZAFERİNİ ONUN ÇİKOLATALARIYLA KUTLADI

Ünlü çikolatacı Jacques Torres’ın bir çikolata kursunda keşfettiği Hülya Güneri, kısa sürede Hollywood ünlülerine, Wall Street zenginlerine, Amerikan siyasetçilerine çikolata hazırlayan birinci sınıf bir usta haline geldi. Artık Julietta adıyda, kendi markası var. Türkiye’de de bir atöyle ve showroom açtı.

Aslen dededen tatlıcı. Ama çikolataya olan olağanüstü yeteneği bir tatlı kursunda ortaya çıktı.  “Siyah çikolatanın rengine, parlaklığına âşık olmuştum; sanki karşımda çikolata değil, benimle konuşan, iletişime geçen bir insan vardı” diye anlatıyor o anları.  Belki de mücevher tasarımı okuduğu için çikolatayı mücevher gibi işliyordu.

Bu durumu kursun hocası da farketmişti. “Sen çikolatacı olacaksın, büyük bir çikolatacı. Benim imalathaneme gel” dedi. Bunu söyleyen kişi ‘Bay Çikolata’ lakaplı, ABD’nin en ünlü çikolatacısı Jacques Torres olunca, yeni bir hayata başlamakta bir an bile tereddüt etmedi. Torres onu yanına almakla kalmadı, Ecole Chocolat’a gitmesi için burs sağladı. Dereceyle mezun olunca bu kez Kanada Vencouver’da çikolata master’ına yolladı. Yine burs vererek tabii.

Okul bitince Torres’ın ünlüler departmanının başına geçti. Ve Richard Gere, Oprah Winfrey, Natalie Portman, Hugh Jackman gibi Hollywood ünlülerine özel çikolatalar yapmaya başladı. Hatta Başkan Obama’ya bile! Son olarak, seçim akşamı Donald Trump’ın ekibiyle birlikte sonuçları izlediği Convention Center’a 1500 parçalık özel bir sipariş hazırladı. Tabii bunlar, gizlilik anlaşmalarını çiğnemeden basına açıklayabildikleri...

Kabataş Setup ve günlük ahalisi

KENDİ MARKASINI KURDU

En sonundaysa yine hocası Jacques Torres’ın desteğiyle kendi markasını kurdu: Julietta. New York’ta sipariş üzerine iş yaptığı gibi Bodrum merkezde camdan açık bir imalathane ve dükkân açtı.

İstanbul’daki showroom’uysa Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi, No: 42/6’da. 16 parçalık bir çikolata kutusu lansman süresince 60 lira.

KİM, NASIL ÇİKOLATA SEVİYOR?

RICHARD GERE: Himalaya tuzu ve kanyaklı

DONALD TRUMP: Deniz tuzu ve karamelli

NATALIE PORTMAN: Küçük kızı ahudulu seviyor

BEYONCE VE HUGH JACKMAN: Özel çikolata istemiyor, dükkâna gidip seçiyor

MARTHA STEWART: Davetlerine bütün çeşitlerden istiyor

“İsmini veremeyeceğim bir müşteri, gece yarısı arayıp evin adresini istedi. Yarım saat sonra özel bir kurye gündüz yolladığım çikolata kutusunu getirmişti. İçinden tek bir çikolata yarım ısırılmıştı. Olduğu gibi geri yollamış. Çünkü o bizden Madagaskar vanilyalı çikolata istemişti, biz elimizdeki Meksika vanilyasıyla yapmıştık... Bir daha asla böyle bir ihmalkarlık yapmadım”

“ Dominique Ansel, Chef Christoph gibi ünlü birçok çikolatacı, Jacques Torres’ın imalathanesinden yetiştik. Artık hepimizin kendi markalarımız var ama aramızda sık sık paslaşıp, ortak işler yapıyoruz. Mesela son Trump siparişi Şef Christoph’a geldi ama beraber hazırladık.”

“2017’nin en önemli çikolata trendi gül karamel. Normal karamele göre çok akışkan ve yenildiğinde ağızda tat patlaması yapıyor.”

Kabataş Setup ve günlük ahalisi
Hülya Hanım Bodrum’da kurduğu atölyesinde kendi kekiğini, lavantasını kendi yetiştiriyor, çikolataya katacağı balı bile kendi arılarından alıyor. (Fotoğraf: Selçuk Şamiloğlu)

MEĞER YENİ LOKANTA KAPANMAMIŞ, BİRKAÇ HAFTALIĞINA TADİLATA GİRMİŞ

Hafta içi İstiklal Caddesi’ndeki Yeni Lokanta’nın sahibi şef Civan Er aradı. Birkaç haftalığına tadilata girdikleri için birçok kişinin restoranın kapadığını zannettiğini ama öyle bir durum olmadığını söyledi.

Kabataş Setup ve günlük ahalisi

CİVAN ER’DEN İKİ YENİLİK

Yenilik-1: Artık mönüde 15 saat pişirilip füme edilen dana kürek var. Yanında da Ayvalık’ın kelle peynirinden sos...

Yenilik-2: Civan’ın Kanyon’daki çorbacısı artık alakart bir lokanta. Yemekler günlük olarak değişiyor, bir tadım mönüsü de var. Ekşi maya ekmeği ve yoğurdu alışveriş merkezindeki imalathane kendisi yapıyor.

DERSAADETTE YAŞIYORSUN PEKİ BUNLARI BİLİYOR MUSUN?

* Hyatt recency Ataköy’de bebek yüzme okulu kurulduğunu... Uzmanların 0-3 aylık bebeklere ev küvetinde de ders verdiğini...

* AVM’lerde müşteri çekebilmek için astroloji fırtınası estiğini... Uniq İstanbul’dan sonra bu hafta Next Level’da Çin astrolojisi sohbeti yapılacağını...

80 TL

Bugün Cihangir Creatölye’de rüya koçu Zehra Saygılı’nun vereceği rüya seminerine katılım ücreti...

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