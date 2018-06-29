Japonların başarısının sırrı İkigai hakkında bilgiler

1- Hayattaki amacınızı sorgulamak derken bildiğiniz tüm yolları unutmanız gerekiyor. Mesela siz her sabah bir merdiveni çıkmak için uynaıyorsunuz. Ama bu merdivenin nereye çıktığını hiç düşünmüyorsunuz. İşte İkigai size ilk önce bu merdivenin nereye çıktığını ve ne kadar uzun sürdüğünü düşündürtür. Başarı için “ne yapacağım” sorusu değil “ne yapıyorum” sorusuna cevap vermek önemlidir. Hayat şu an yaşanmaktadır. Dün ve yarın ile ilgili yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur.

2- Başarılı olmanı önündeki en büyük engel korkudur. İnsanın sayısız korkusu vardır. Amacınızı bulmuş olsanız bile beyniniz hemen bu yola engel olacak korkuları yaratma konusunda geri durmaz. İkigai şunu söyler: Her korku içimizde bir ses ile konuşur. Bu sesin kimin sesi olduğunu bulursanız, asıl korkanın kim olduğunu da bulursunuz. Asıl korkanın kim olduğu da size ona karşı konuşabilme şansı tanıyacaktır. Size bir ipucu, ilk önce aile fertlerinizi düşünün.

3- İkigai, her sabah uyandığınızda yaşama ve hayatınıza ait tüm şeyler şükretmeniz gerektiğini söyler. Kendinize teşekkür ederek uyanmanızı, sizi heyecanlandıran amaçların peşine gitmenizi öğütler. Bu durumda temelde kovalamanız gereken en yüce mutluluğun içinizde olduğunu söyler. Aslında İkigai, saklı duran bu cevherin etrafındaki toz tortusunu silmenize yardımcı olur.

4- İkigai, sonu yani ölümü düşünmemek demektir. Korkuların en temel başlangıç noktası olan ölüm korkusundan uzak kalabilmek herhangi bir konuda başarıya atılan en önemli adımlardandır. Peki bu korkudan nasıl uzak dururum diyorsanız. Daha fazla gülümsemeye, hayatın eğlenceli tarafından bakmaya, doğa ile barışık olmaya ve acele attığınız adımları yavaşlatmaya başlayabilirsiniz.