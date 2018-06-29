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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
29.06.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

Japonların başarısının sırrı İkigai hakkında bilgiler

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Japonların başarısının sırrı İkigai hakkında bilgiler

Dünyada başarı, güven ve çalışma denildi mi akla ilk gelen millet olan Japonları bu sırrı nereden geliyor, hiç merak ettiniz mi? Birçok kadim geleneklerini koruma konusunda hassas olan Japonlar, “ikigai” kavramıyla hayatlarının amacını sürekli kendilerine hatırlatmayı unutmuyor. “İki” hayat, “Gai” de hedef demektir. İkigai insanın yaşam boyu takip edeceği amacını anlatır. Peki başka neler anlatmaktadır?

1- Hayattaki amacınızı sorgulamak derken bildiğiniz tüm yolları unutmanız gerekiyor. Mesela siz her sabah bir merdiveni çıkmak için uynaıyorsunuz. Ama bu merdivenin nereye çıktığını hiç düşünmüyorsunuz. İşte İkigai size ilk önce bu merdivenin nereye çıktığını ve ne kadar uzun sürdüğünü düşündürtür. Başarı için “ne yapacağım” sorusu değil “ne yapıyorum” sorusuna cevap vermek önemlidir. Hayat şu an yaşanmaktadır. Dün ve yarın ile ilgili yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur.

Japonların başarısının sırrı İkigai hakkında bilgiler

 2- Başarılı olmanı önündeki en büyük engel korkudur. İnsanın sayısız korkusu vardır. Amacınızı bulmuş olsanız bile beyniniz hemen bu yola engel olacak korkuları yaratma konusunda geri durmaz. İkigai şunu söyler: Her korku içimizde bir ses ile konuşur. Bu sesin kimin sesi olduğunu bulursanız, asıl korkanın kim olduğunu da bulursunuz. Asıl korkanın kim olduğu da size ona karşı konuşabilme şansı tanıyacaktır. Size bir ipucu, ilk önce aile fertlerinizi düşünün.

Japonların başarısının sırrı İkigai hakkında bilgiler

 3- İkigai, her sabah uyandığınızda yaşama ve hayatınıza ait tüm şeyler şükretmeniz gerektiğini söyler. Kendinize teşekkür ederek uyanmanızı, sizi heyecanlandıran amaçların peşine gitmenizi öğütler. Bu durumda temelde kovalamanız gereken en yüce mutluluğun içinizde olduğunu söyler. Aslında İkigai, saklı duran bu cevherin etrafındaki toz tortusunu silmenize yardımcı olur.

Japonların başarısının sırrı İkigai hakkında bilgiler

 4- İkigai, sonu yani ölümü düşünmemek demektir. Korkuların en temel başlangıç noktası olan ölüm korkusundan uzak kalabilmek herhangi bir konuda başarıya atılan en önemli adımlardandır. Peki bu korkudan nasıl uzak dururum diyorsanız. Daha fazla gülümsemeye, hayatın eğlenceli tarafından bakmaya, doğa ile barışık olmaya ve acele attığınız adımları yavaşlatmaya başlayabilirsiniz.

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