İzleyene yaşama sevinci veren 5 film
Bazı filmler vardır ki daha başlangıcından yüzünüzde kocaman gülümsemeye sebep olan, günlerce etkisinden çıkamadığınız… Bazen herkese anlatma istediği oluşur bazen ise tekrar tekrar açıp izleme arzusu… Gel zaman git zaman filmin adını duyduğunuzda hala gülümsemenize sebep olacak, izleyene yaşama sevincini içinde hissettirecek 5 film önerisi!
2000 yılında beyaz perdeye sunulan Çikolata adlı filmin konusu, genç bir kadın ve kızının, küçük ancak katı kurallara sahip Fransız kasabasına taşınması ile başlar. Kasabanın sıradanlığına karşın, genç kadın bir çikolata dükkanı açar. Muhteşem lezzetlere ve yaşayamadıkları hayatlara kapı aralayan bu dükkanın bağımlısı olacak anca kasaba kuralları gereği küçük çapta bir soğuk savaş başlatmaktan da geri kalmayacaklardır. Komedi ve romantik türdeki bu filmi mutlaka izlemelisiniz!
Not: Filmi izleyecek olanların dikkatine! Filme başlamadan önce çikolata stoğunuzu hemen yanı başınıza hazırlamayı unutmayın.
Şahane Hayat
Ardarda gelen olaylar yüzünden bunalan George Bailey intihar etmek için bir köprünün kenarındadır. O sırada yanında beliren Clarence adlı melek, onu intihar düşüncesinden vazgeçirmek için George’a küçük bir oyun oynamayı düşünür. Bu oyun “Eğer George, hayatındaki insanların onunla hiç tanışmamış olsalardı nasıl bir hayat sürerlerdi?” sorusuyla izleyene hayatın değerinin farkına varmasını sağlatan bir filmdir.
Küçük Gün Işığım
2006 yılında çekilen Küçük Gün Işığım, oldukça sıradan bir amerikan ailesi olan Hoovar ailesinin birbirine tamamen zıt üyelere sahip olmasına karşın, küçük ve şişman kızları Olive’ın hayali olan, ülkenin diğer ucundaki güzellik yarışmasına katılmak için tüm ailenin eski bir minibüse atlayarak yola çıkmasını konu edinen filmdir. Komiklikleriyle güldürürken ders de çıkarmanızı sağlayacak, yaşama sevinci dozunuzu almanıza yardımcı olacak Küçük Gün Işığım’ı izlemelisiniz.
Yaşamın Renkleri
Pleasantville, siyah-beyaz tonların egemenliğinde küçük bir kasabadır. Kasabanın insanları birbirlerine muhteşem bir uyum ile bağlıdırlar. Kasabada her şey olağan ilerler. Ancak ortada bir sorun vardır: Pleasantville, bir televizyon dizisinin kurgu kasabasıdır. En büyük hobisinin Pleasantville izlemek olan David, birgün esrarengiz bir televizyon tamircisi sayesinde, yanlışlıkla ablası Jennifer’ı da yanına alarak dizinin içine girmeyi başarır. 1998 yılına ait bir film olan Yaşamın Renkleri’ni izledikten sonra siz de filmin severleri arasına gireceksiniz.
Patch Adams hayatın iyi davrandığı, karşısında sorun çıkarmadığı insanlardan biridir. O kadar iyimserdir ki, insanlar onun bu halinden sıkılmıştır artık. Günün birinde tıp fakültesindeki bir hocası Adams’a palyaço olmasını önerir. Okulunu bitirip doktor olmayı arzulayan Adams, öğretmeninin verdiği öneriye de sıcak bakmaktadır. Patch Adams birkaç ünvana sahip olmayı istediği bir yolculuğa çıkacak… Patch Adams’ın bu ilginç yolcuğunu mutlaka izlemelisiniz!
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