İzleyene yaşama sevinci veren 5 film

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hayat
Doğan BURDA
27.03.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

İzleyene yaşama sevinci veren 5 film

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İzleyene yaşama sevinci veren 5 film

Bazı filmler vardır ki daha başlangıcından yüzünüzde kocaman gülümsemeye sebep olan, günlerce etkisinden çıkamadığınız… Bazen herkese anlatma istediği oluşur bazen ise tekrar tekrar açıp izleme arzusu… Gel zaman git zaman filmin adını duyduğunuzda hala gülümsemenize sebep olacak, izleyene yaşama sevincini içinde hissettirecek 5 film önerisi!

Çikolata

2000 yılında beyaz perdeye sunulan Çikolata adlı filmin konusu, genç bir kadın ve kızının, küçük ancak katı kurallara sahip Fransız kasabasına taşınması ile başlar. Kasabanın sıradanlığına karşın, genç kadın bir çikolata dükkanı açar. Muhteşem lezzetlere ve yaşayamadıkları hayatlara kapı aralayan bu dükkanın bağımlısı olacak anca kasaba kuralları gereği küçük çapta bir soğuk savaş başlatmaktan da geri kalmayacaklardır. Komedi ve romantik türdeki bu filmi mutlaka izlemelisiniz!

Not: Filmi izleyecek olanların dikkatine! Filme başlamadan önce çikolata stoğunuzu hemen yanı başınıza hazırlamayı unutmayın.

İzleyene yaşama sevinci veren 5 film

Şahane Hayat

Ardarda gelen olaylar yüzünden bunalan George Bailey intihar etmek için bir köprünün kenarındadır. O sırada yanında beliren Clarence adlı melek, onu intihar düşüncesinden vazgeçirmek için George’a küçük bir oyun oynamayı düşünür. Bu oyun “Eğer George, hayatındaki insanların onunla hiç tanışmamış olsalardı nasıl bir hayat sürerlerdi?” sorusuyla izleyene hayatın değerinin farkına varmasını sağlatan bir filmdir.

İzleyene yaşama sevinci veren 5 film

Küçük Gün Işığım

2006 yılında çekilen Küçük Gün Işığım, oldukça sıradan bir amerikan ailesi olan Hoovar ailesinin birbirine tamamen zıt üyelere sahip olmasına karşın, küçük ve şişman kızları Olive’ın hayali olan, ülkenin diğer ucundaki güzellik yarışmasına katılmak için tüm ailenin eski bir minibüse atlayarak yola çıkmasını konu edinen filmdir. Komiklikleriyle güldürürken ders de çıkarmanızı sağlayacak, yaşama sevinci dozunuzu almanıza yardımcı olacak Küçük Gün Işığım’ı izlemelisiniz.

İzleyene yaşama sevinci veren 5 film

Yaşamın Renkleri

Pleasantville, siyah-beyaz tonların egemenliğinde küçük bir kasabadır. Kasabanın insanları birbirlerine muhteşem bir uyum ile bağlıdırlar. Kasabada her şey olağan ilerler. Ancak ortada bir sorun vardır: Pleasantville, bir televizyon dizisinin kurgu kasabasıdır. En büyük hobisinin Pleasantville izlemek olan David, birgün esrarengiz bir televizyon tamircisi sayesinde, yanlışlıkla ablası Jennifer’ı da yanına alarak dizinin içine girmeyi başarır. 1998 yılına ait bir film olan Yaşamın Renkleri’ni izledikten sonra siz de filmin severleri arasına gireceksiniz.

İzleyene yaşama sevinci veren 5 film

Patch Adams

Patch Adams hayatın iyi davrandığı, karşısında sorun çıkarmadığı insanlardan biridir. O kadar iyimserdir ki, insanlar onun bu halinden sıkılmıştır artık. Günün birinde tıp fakültesindeki bir hocası Adams’a palyaço olmasını önerir. Okulunu bitirip doktor olmayı arzulayan Adams, öğretmeninin verdiği öneriye de sıcak bakmaktadır.  Patch Adams birkaç ünvana sahip olmayı istediği bir yolculuğa çıkacak… Patch Adams’ın bu ilginç yolcuğunu mutlaka izlemelisiniz!

İzleyene yaşama sevinci veren 5 film

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