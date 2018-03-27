İzlerken dişlerimizi sıktıran 7 sevimli çocuk oyuncu
Dizi ve filmlerde sergiledikleri şahane yetenekleri ve sevimlilikleri ile gönüllerimize taht kuran çocuk oyuncular, çoğu zaman izlerken dişlerimizi sıkmamıza sebep oluyorlar. Tatlı mı tatlı halleri, bıcır bıcır konuşmaları, büyümüş de küçülmüş tavırlarıyla kendilerine hayran bırakmayı başaran küçük oyuncular, diğer oyunculardan rol bile çalabiliyorlar. İşte yetenekleri ve sevimlilikleri ile kendilerinden sıkça konuşturan, çocuk oyuncu dendiğinde akıllara ilk gelen 7 sevimli çocuk oyuncu!
2005 yılında Ankara’da doğan Emir Berke Zincidi, anne-babası tarafından ajansa yazdırılmış ve birçok reklam filminde oynamıştır. 2009 yılında Bu Kalp Seni Unutur Mu? adlı dizi de oynamış ancak 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizi ile dişlerimizi sıktırmaya, yeteneği ve sevimliliği ile kendini sevdirmeyi başarmıştır.
Oyunculuk kariyerine Kocamın Ailesi adlı dizide başlayan Beren Gökyıldız daha ilk dizisinden izleyicilerin beğenisini kazandı. Yıldızının parladığı dizi ise Star Tv’deki Anne’de Melek Akçay karakteri ile oldu. Sevimli oyuncu şirin hareketleri ile dişlerimizi sıktırmakla kalmıyor, yetenekli oyunculuğu ile de kimi zaman gözyaşlarımızı akıtıyor.
Ataberk Mutlu Cuma’ya Kalsa adlı dizi ile oyunculuk camiasına atılmış, Karadayı adlı dizi ile sevilmişti. Son olarak Poyraz Karayel adlı dizide yeteneğini konuşturan Ataberk, sevimliliği ve mütevazılığıyla da herkesi kendine hayran bıraktı.
Kübra Süzgün
2009 yılında İstanbul’da doğan Kübra Süzgün, oyunculuğa reklam filmleri ile başlamış ve sevilmişti. Daha sonra Resimdeki Sevgili, Adam ve Çocuk, Cingöz Recai adlı dizilerde oynamıştır. Oyunculuğu ile beğenileri toplayan Süzgün, dizi hayatına da Kördüğüm adlı dizi ile atılmış, Yaz’ın Öyküsü, Mayıs Kraliçesi, İçerde dizilerinde oynamıştır. Çoğu insanı kendine hayran bırakan, sevimliliği sayesinde dişlerimizi sıktıran, yeteneği ile de ağlatan oyuncu Fox Tv’de Kadın adlı dizide oyunculuğunu sergilemeye devam ediyor.
Ali Semi Sefil
Küçük yaşına rağmen sergilediği muhteşem oyunculuk ile izleyicilerin beğenisini toplayan Ali Semi, Kelebekler adlı filmde oynadıktan sonra Fox Tv’deki Kadın adlı dizide oynamaya devam ediyor. Minik oyuncu tatlı tavırları, şirin yanakları ve dikkat çeken oyunculuğu ile dişlerimizi sıktırmaya devam ediyor.
Sibel Melek Arat
4 yaşından itibaren ekranlarda karşımıza çıkan Sibel Melek, ilk olarak reklam filmlerinde karşımıza çıkmış. Çalıkuşu adlı dizide oyunculuğunu sergiledikten sonra Reaksiyon ve Hayat Şarkısı adlı dizilerde oynamıştır. Hayat Şarkısı’nda sergilediği tatlı ve yaramaz halleriyle izleyiciyi kendine hayran bırakmayı başardı.
Ömer Sevgi
2014 yılında İstanbul’da doğan Ömer Sevgi, Bizim Hikaye adlı dizide oyunculuğunu sergiliyor. Küçük oyuncu şirinliği, usluluğu ve küçük yaşına rağmen usta oyunculuğu ile izleyicinin dişlerini kaşındırıyor.
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