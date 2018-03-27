İzlerken dişlerimizi sıktıran 7 sevimli çocuk oyuncu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Hayat
Doğan BURDA
27.03.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

İzlerken dişlerimizi sıktıran 7 sevimli çocuk oyuncu

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İzlerken dişlerimizi sıktıran 7 sevimli çocuk oyuncu

Dizi ve filmlerde sergiledikleri şahane yetenekleri ve sevimlilikleri ile gönüllerimize taht kuran çocuk oyuncular, çoğu zaman izlerken dişlerimizi sıkmamıza sebep oluyorlar. Tatlı mı tatlı halleri, bıcır bıcır konuşmaları, büyümüş de küçülmüş tavırlarıyla kendilerine hayran bırakmayı başaran küçük oyuncular, diğer oyunculardan rol bile çalabiliyorlar. İşte yetenekleri ve sevimlilikleri ile kendilerinden sıkça konuşturan, çocuk oyuncu dendiğinde akıllara ilk gelen 7 sevimli çocuk oyuncu!

Emir Berke Zincidi

2005 yılında Ankara’da doğan Emir Berke Zincidi, anne-babası tarafından ajansa yazdırılmış ve birçok reklam filminde oynamıştır. 2009 yılında Bu Kalp Seni Unutur Mu? adlı dizi de oynamış ancak 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizi ile dişlerimizi sıktırmaya, yeteneği ve sevimliliği ile kendini sevdirmeyi başarmıştır.

İzlerken dişlerimizi sıktıran 7 sevimli çocuk oyuncu

Beren Gökyıldız

Oyunculuk kariyerine Kocamın Ailesi adlı dizide başlayan Beren Gökyıldız daha ilk dizisinden izleyicilerin beğenisini kazandı. Yıldızının parladığı dizi ise Star Tv’deki Anne’de Melek Akçay karakteri ile oldu. Sevimli oyuncu şirin hareketleri ile dişlerimizi sıktırmakla kalmıyor, yetenekli oyunculuğu ile de kimi zaman gözyaşlarımızı akıtıyor.

İzlerken dişlerimizi sıktıran 7 sevimli çocuk oyuncu

Ataberk Mutlu

Ataberk Mutlu Cuma’ya Kalsa adlı dizi ile oyunculuk camiasına atılmış, Karadayı adlı dizi ile sevilmişti. Son olarak Poyraz Karayel adlı dizide yeteneğini konuşturan Ataberk, sevimliliği ve mütevazılığıyla da herkesi kendine hayran bıraktı.

İzlerken dişlerimizi sıktıran 7 sevimli çocuk oyuncu

Kübra Süzgün

2009 yılında İstanbul’da doğan Kübra Süzgün, oyunculuğa reklam filmleri ile başlamış ve sevilmişti. Daha sonra Resimdeki Sevgili, Adam ve Çocuk, Cingöz Recai adlı dizilerde oynamıştır. Oyunculuğu ile beğenileri toplayan Süzgün, dizi hayatına da Kördüğüm adlı dizi ile atılmış, Yaz’ın Öyküsü, Mayıs Kraliçesi, İçerde dizilerinde oynamıştır. Çoğu insanı kendine hayran bırakan, sevimliliği sayesinde dişlerimizi sıktıran, yeteneği ile de ağlatan oyuncu Fox Tv’de Kadın adlı dizide oyunculuğunu sergilemeye devam ediyor.

İzlerken dişlerimizi sıktıran 7 sevimli çocuk oyuncu

Ali Semi Sefil

Küçük yaşına rağmen sergilediği muhteşem oyunculuk ile izleyicilerin beğenisini toplayan Ali Semi, Kelebekler adlı filmde oynadıktan sonra Fox Tv’deki Kadın adlı dizide oynamaya devam ediyor. Minik oyuncu tatlı tavırları, şirin yanakları ve dikkat çeken oyunculuğu ile dişlerimizi sıktırmaya devam ediyor.

İzlerken dişlerimizi sıktıran 7 sevimli çocuk oyuncu

Sibel Melek Arat

4 yaşından itibaren ekranlarda karşımıza çıkan Sibel Melek, ilk olarak reklam filmlerinde karşımıza çıkmış. Çalıkuşu adlı dizide oyunculuğunu sergiledikten sonra Reaksiyon ve Hayat Şarkısı adlı dizilerde oynamıştır. Hayat Şarkısı’nda sergilediği tatlı ve yaramaz halleriyle izleyiciyi kendine hayran bırakmayı başardı.

İzlerken dişlerimizi sıktıran 7 sevimli çocuk oyuncu

Ömer Sevgi

2014 yılında İstanbul’da doğan Ömer Sevgi, Bizim Hikaye adlı dizide oyunculuğunu sergiliyor. Küçük oyuncu şirinliği, usluluğu ve küçük yaşına rağmen usta oyunculuğu ile izleyicinin dişlerini kaşındırıyor.

İzlerken dişlerimizi sıktıran 7 sevimli çocuk oyuncu

 

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