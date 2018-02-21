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İşinizde talep etmeyi öğrenmenin 5 etkili yolu

İş yerinde fazla talepkar olmak pek iyi karşılanmaz. Bu nedenle de çoğu zaman istediğimiz şeyleri söylemek konusunda gereğinden fazla çekimser davranabiliriz. Bu da gerçekten ihtiyacımız olan şeyler karşısında sessiz kalmamıza neden olur. Oysa talep etmek o kadar da kötü ve itici bir şey değildir. Sadece nasıl yapılacağını öğrenmek gerekir.

Doğan BURDA
21.02.2018 - 11:13 | Son Güncelleme :

Ne istediğinizi belirleyin

 Öncelikle talebininizin ne olduğu konusunda netleşmeye çalışın. Çünkü bir taleple gittiğinizde nedenleriniz konusunda çok fazla soruyla karşı karşıya kalacaksınız. Talep ettiğiniz şey elde edebileceğiniz ve kimsenin hakkını gasp etmeyecek bir şey olsun. Böylece kimse tarafından kötü niyetli algılanmazsınız.

İşinizde talep etmeyi öğrenmenin 5 etkili yolu

 İstemenin o kadar da kötü olmadığına inanın

 İstemek ailemiz, öğretmenlerimiz ve tabii ki patronlarımız tarafından kötü bir şeymiş gibi öğretilir. Çünkü tüm bu saydığımız insanlar birer otorite figürüdür ve kendilerinden bir şey istenmesinden hoşlanmazlar. Bu sizin istemeyeceğiniz anlamına gelmez. Eğer hakkınız olan bir şey olduğunu düşünüyorsanız istemekten kesinlikle çekinmemelisiniz. Talebiniz kabul edildiğinde bunu çok daha net anlayacaksınız. Kabul edilmediğinde de istemiş olmanın gururunu yine de yaşayacaksınız.

İşinizde talep etmeyi öğrenmenin 5 etkili yolu

 Taleplerinizi doğru zamanda ve yerde dile getirin

 Dediğimiz gibi talep çok favori bir davranış şekli değildir. Bu nedenle talebinizi elinizden geldiğinde doğru yerde ve zamanda dile getirmeniz çok önemlidir. Hiç alakasız bir toplantının ortasında ya da ayak üstü yapılan bir sohbetin arasında söylemek doğru olmayacaktır. Ya yersiz görülmesine neden olur ya da arada kaynayıp gidebilir. Bu nedenle talebinizi tek başınıza özel bir zamanda dile getirmelisiniz.

İşinizde talep etmeyi öğrenmenin 5 etkili yolu

 Sorulara karşı cevaplarınızı hazırlayın

 Siz talebinizi dile getirdiğinizde birden bunun nereden ve nasıl çıktığıyla ilgili derin sorularla karşılaşabilirsiniz. Buna hazırlıklı olun. Bu isteğinizin altında yatan nedenleri ve sonuçta sizi nereye taşıyacağını iyice anlatın. Bu arada karşı taraftan hiç bir soru da gelmeyebilir. Bu durumda karşı tarafın düşüncelerini öğrenmek için soru sormaktan çekinmeyin.

İşinizde talep etmeyi öğrenmenin 5 etkili yolu

 Takipçi olun

 Talep etmeyi öğrendiniz, bravo! Ancak bu talebiniz sonucunda size verilen sözlerin yerine getirilip getirilmemesi de çok önemlidir. Bu nedenle takipçisi olun ve karşı tarafı çok da taciz etmeden bu konuda ısrarcı olduğunuzu belli edin. Sonunda istediğinizi mutlaka elde edeceksiniz!

Etiketler: iş yeri , talep , takipçi
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