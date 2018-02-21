İşinizde talep etmeyi öğrenmenin 5 etkili yolu

Ne istediğinizi belirleyin

Öncelikle talebininizin ne olduğu konusunda netleşmeye çalışın. Çünkü bir taleple gittiğinizde nedenleriniz konusunda çok fazla soruyla karşı karşıya kalacaksınız. Talep ettiğiniz şey elde edebileceğiniz ve kimsenin hakkını gasp etmeyecek bir şey olsun. Böylece kimse tarafından kötü niyetli algılanmazsınız.

İstemenin o kadar da kötü olmadığına inanın

İstemek ailemiz, öğretmenlerimiz ve tabii ki patronlarımız tarafından kötü bir şeymiş gibi öğretilir. Çünkü tüm bu saydığımız insanlar birer otorite figürüdür ve kendilerinden bir şey istenmesinden hoşlanmazlar. Bu sizin istemeyeceğiniz anlamına gelmez. Eğer hakkınız olan bir şey olduğunu düşünüyorsanız istemekten kesinlikle çekinmemelisiniz. Talebiniz kabul edildiğinde bunu çok daha net anlayacaksınız. Kabul edilmediğinde de istemiş olmanın gururunu yine de yaşayacaksınız.

Taleplerinizi doğru zamanda ve yerde dile getirin

Dediğimiz gibi talep çok favori bir davranış şekli değildir. Bu nedenle talebinizi elinizden geldiğinde doğru yerde ve zamanda dile getirmeniz çok önemlidir. Hiç alakasız bir toplantının ortasında ya da ayak üstü yapılan bir sohbetin arasında söylemek doğru olmayacaktır. Ya yersiz görülmesine neden olur ya da arada kaynayıp gidebilir. Bu nedenle talebinizi tek başınıza özel bir zamanda dile getirmelisiniz.

Sorulara karşı cevaplarınızı hazırlayın

Siz talebinizi dile getirdiğinizde birden bunun nereden ve nasıl çıktığıyla ilgili derin sorularla karşılaşabilirsiniz. Buna hazırlıklı olun. Bu isteğinizin altında yatan nedenleri ve sonuçta sizi nereye taşıyacağını iyice anlatın. Bu arada karşı taraftan hiç bir soru da gelmeyebilir. Bu durumda karşı tarafın düşüncelerini öğrenmek için soru sormaktan çekinmeyin.

Takipçi olun

Talep etmeyi öğrendiniz, bravo! Ancak bu talebiniz sonucunda size verilen sözlerin yerine getirilip getirilmemesi de çok önemlidir. Bu nedenle takipçisi olun ve karşı tarafı çok da taciz etmeden bu konuda ısrarcı olduğunuzu belli edin. Sonunda istediğinizi mutlaka elde edeceksiniz!