Işın Karaca'nın eski eşi Tuğrul Odabaş kimdir?
Tuğrul Odabaş, son günlerde en çok araştırılan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Işın Karaca ile 2016 yılında evlenen ve geçtiğimiz günlerde boşanan Tuğrul Odabaş, son günlerde magazin dünyasının gündeminde yer almaya başladı. Peki, Tuğrul Odabaş kimdir ve kaç yaşında?
Tuğrul Odabaş magazin dünyasının sıkı takip eden pek çok kişinin araştırdığı isim oldu.
Işın Karaca çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş’la 2016 yılında üçüncü evliliğini yapmıştı. Işın Karaca, ilişkileri ilk ortaya çıktığında Tuğrul Odabaş ile ilgili şu bilgileri vermişti: "Hayatımda iki aydır yeni biri var. Gayet sağlam, ciddi bir ilişki yaşıyorum. Kendisi müzik ve magazin dünyasından biri değil. İşinde gücünde bir işadamı." diyen ünlü şarkıcı, yeni aşkı Tuğrul Odabaş'la Bodrum'da görüntülendi.
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