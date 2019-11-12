Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan kimdir?
Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan son günlerde söylemleri ile dikkatleri üzerine çekti. Işın Karaca ile 2010 yılında evlenen ve 2013 yılında boşanan Sedat Doğan, son olarak Brezilya'da görüntülendi. Peki, Sedat Doğan kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Sedat Doğan 1980 yılında İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlardan beri fotoğrafçılığa ilgi duyan Sedat Doğan’ın moda yolculuğu 12 yaşındayken kuzeninin tasarladığı çantaları Samatya’da turistlere satarak başladı. Hem eğitim hem de iş hayatına devam eden Sedat Doğan, Beyoğlu’nda birçok ünlü markanın mağazasında tezgâhtarlık yaptı. Vintage ve dönem kostümleri mağazasını ekonomik kriz nedeniyle kapattıktan sonra moda editörü asistanlığı yaptı. Çok sayıda dergi ve Türkiye'nin önde gelen moda markaları ile çalışma fırsatı buldu. Kariyeri boyunca ünlü isimlerle çalışan Sedat Doğan, Okan Bayülgen’in hazırlayıp sunduğu Disko Kralı adlı talk şov programında görev aldı. 2010 yılında hayatını şarkıcı Işın Karaca ile birleştirdi. Bu evlilikten Mira adında bir kız çocukları olan çift, sancılı bir sürecin ardından 2013 yılında kesin olarak boşandı.
Sedat Doğan, en son Brezilya'da görüntülendi.
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