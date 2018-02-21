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İş yolculuklarında hayatınızı kurtaran 5 ipucu

İş yolculukları her defasında streslidir. İstemediğiniz bir yere gidip, pek de istemediğiniz bir zamanı geçirmek ve evinizden, ailenizden uzak kalmanız gerekir. Bu nedenle de hazırlanmak size çoğu zaman zor gelir. Diğer yandan iş için orada olacağınızdan işlerin aksamaması da önemlidir. O halde bu sıkıntılı küçük seyahatin iyi geçmesi için birkaç hayat kurtaran öneriye dikkat etmelisiniz.

Doğan BURDA
21.02.2018 - 11:21 | Son Güncelleme :

Liste yapın

 Listeler gerçek hayat kurtarıcılardır. Düzenli her insanın en büyük silahlarından biri yapacakları her şeyi not almalarıdır. Bu pratik yöntemi siz de seyahatlerinizden önce kullanabilirsiniz. Böylece hem seyahate gitmeden önce arkanızdaki işleri tamamlamış olursunuz hem de seyahat sırasında hiç bir şeyi atlamazsınız. Liste yapmak basit ama son derece etkili bir yöntemdir.

 Gittiğiniz yer hakkında bilgi edinin

 Nereye seyahat edeceğiniz ihtiyaçlarınızın ne derece karşılanabileceğini bilmeniz açısından önemlidir. Teknolojik olarak nasıl bir alt yapıya sahip olacaksınız ya da olmadığınız takdirde işlerinizi nasıl yöneteceksiniz, bu gibi sorulara cevap bulabilmek için gideceğiniz yer hakkında bilgi edinin. Gideceğiniz otelin size ne gibi hizmetler sunabildiğini daha gitmeden mutlaka öğrenin.

İş yolculuklarında hayatınızı kurtaran 5 ipucu

 Yedek şarj aleti almayı unutmayın

 Ofisin dışında olmak demek elinizdeki teknolojik aletlere bağımlı olmak demek. Üstelik bu aletlerin şarjları da beklediğinizden çok daha çabuk bitecek. İşte tam bu nedenle yanınızda yedek bir ekstra batarya aleti ile seyahat etmeniz kriz durumlarıyla karşı karşıya gelmemeniz için son derece önemlidir. Ayrıca şarj aletiniz için de bir yedek almayı ihmal etmeyin. Birini kaybettiğinizde ya da unuttuğunuzda iletişiminizin kesilecek olması son derece korkunç bir senaryodur.

İş yolculuklarında hayatınızı kurtaran 5 ipucu

 Bavul hazırlığınızı iyi yapın

 İş seyahatlerinde bavul hazırlamak zamanla profesyonelleşeceğiniz bir durumdur. Gereksiz şeyler almamaya özen gösterin. Kaç gün kalacaksanız o gün kadar kıyafet almak yerine farklı kombinasyonlar yapabileceğiniz kıyafetleri tercih edin. Ayrıca rahat edebileceğiniz parçalar da almayı ihmal etmeyin.

İş yolculuklarında hayatınızı kurtaran 5 ipucu

 Metal malzemeleri el bagajında tutun

 Hava alanları seyahatin en sıkıntılı kısımlarını oluşturur. O dedektörden geçebilmek adeta ustalık ister. Siz de gerçek bir usta gibi davranın ve tüm metal eşyalarınızı el bagajınızda toplayın. Böylece her geçişte şimdi öteceğim stresi yaşamazsınız ve işinizi kolayca halledersiniz.

İş yolculuklarında hayatınızı kurtaran 5 ipucu

Etiketler: iş yeri , Yolculuk , seyehat
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