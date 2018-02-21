İş yolculuklarında hayatınızı kurtaran 5 ipucu

Liste yapın
Listeler gerçek hayat kurtarıcılardır. Düzenli her insanın en büyük silahlarından biri yapacakları her şeyi not almalarıdır. Bu pratik yöntemi siz de seyahatlerinizden önce kullanabilirsiniz. Böylece hem seyahate gitmeden önce arkanızdaki işleri tamamlamış olursunuz hem de seyahat sırasında hiç bir şeyi atlamazsınız. Liste yapmak basit ama son derece etkili bir yöntemdir.
Gittiğiniz yer hakkında bilgi edinin
Nereye seyahat edeceğiniz ihtiyaçlarınızın ne derece karşılanabileceğini bilmeniz açısından önemlidir. Teknolojik olarak nasıl bir alt yapıya sahip olacaksınız ya da olmadığınız takdirde işlerinizi nasıl yöneteceksiniz, bu gibi sorulara cevap bulabilmek için gideceğiniz yer hakkında bilgi edinin. Gideceğiniz otelin size ne gibi hizmetler sunabildiğini daha gitmeden mutlaka öğrenin.
Yedek şarj aleti almayı unutmayın
Ofisin dışında olmak demek elinizdeki teknolojik aletlere bağımlı olmak demek. Üstelik bu aletlerin şarjları da beklediğinizden çok daha çabuk bitecek. İşte tam bu nedenle yanınızda yedek bir ekstra batarya aleti ile seyahat etmeniz kriz durumlarıyla karşı karşıya gelmemeniz için son derece önemlidir. Ayrıca şarj aletiniz için de bir yedek almayı ihmal etmeyin. Birini kaybettiğinizde ya da unuttuğunuzda iletişiminizin kesilecek olması son derece korkunç bir senaryodur.
Bavul hazırlığınızı iyi yapın
İş seyahatlerinde bavul hazırlamak zamanla profesyonelleşeceğiniz bir durumdur. Gereksiz şeyler almamaya özen gösterin. Kaç gün kalacaksanız o gün kadar kıyafet almak yerine farklı kombinasyonlar yapabileceğiniz kıyafetleri tercih edin. Ayrıca rahat edebileceğiniz parçalar da almayı ihmal etmeyin.
Metal malzemeleri el bagajında tutun
Hava alanları seyahatin en sıkıntılı kısımlarını oluşturur. O dedektörden geçebilmek adeta ustalık ister. Siz de gerçek bir usta gibi davranın ve tüm metal eşyalarınızı el bagajınızda toplayın. Böylece her geçişte şimdi öteceğim stresi yaşamazsınız ve işinizi kolayca halledersiniz.
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