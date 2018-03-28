İş yerinizde mutlu olduğunuza dair 5 işaret
Iş yerinde mutlu olmak sandığınızdan çok daha önemlidir. Çünkü gününüzün büyük bir bölümünü iş yerinizde geçirirsiniz. Üstelik şimdilerde işin ve ev hayatının sınırlarının da kalkmasıyla birlikte bu çok daha büyük önem taşıyor. Peki siz işinizde mutlu musunuz? Eğer aşağıdaki duyguları hissediyorsanız, tebrikler o şanslı azınlığın içindesiniz.
Sabahları huzurla kalkıyorsunuz
İşinizle ilgili bir sorun olup olmadığının en büyük işareti – eğer uykuyla ilgili bir probleminiz yoksa- sabahları erkenden kalkmak ve hiç düşünmeden işin yolunu tutabilmektir. Çünkü işe gitmek size evinizden çıkıp başka bir eve gitmek gibi gelir. İkinci evinize gittiğiniz için de huzurla uyanır ve hazırlanırsınız. En önemli kriterlerden biri kesinlikle budur.
Gün içinde stresli hissetmiyorsunuz
İşe girer girmez bünyenizi bir stres kaplamıyorsa da çok şanslısınız demektir. Çünkü iş yerinde mutlu olmadığınızda sadece kapıdan içeriye girmek bile sizi stresli hissettirmeye değer. Eğer karşınıza ne gelirse gelsin sorunların üstesinden kolayca geliyor ve problem çözmeye odaklanıyorsanız işinizi seviyorsunuz demektir.
İş yerinizde bir çok arkadaşınız var
Günümüzün büyük bir bölümünü iş yerinde ve iş yerindeki insanlarla geçiriyoruz. Doğal olarak bu insanların suratlarını eşimizden ve çocuğumuzdan bile çok görüyoruz. Dolayısıyla bu insanlarla kurduğumuz ilişkilerin derinliği de bizim için çok önemli. Eğer iş yerinizde mutluysanız muhtemelen ilişkileriniz de daha kuvvetli olur. Bu insanları ailenin bir ferdi gibi görmeye başlarsınız.
İş yerinde uzayan gecelerden şikayetçi değilsiniz
İş hayatının en çekilmez bölümü şüphesiz mesailerdir. Mesaiye kaldığınız gecelerde stress yüküyle çalışmıyorsanız ise emin olun bu işinizi sevdiğiniz anlamına gelir. Eğer işin en zor kısmında bile ağlanmıyorsanız ve hatta mesaiye kalmak size keyifli bile geliyorsa gerçekten işinizi seviyorsunuz demektir.
Yeni teklifler ilginizi çekmiyor
Gün gelir karşınıza bir teklif çıkabilir. Ancak sizin çıkmıyorsa muhtemelen ne etrafa böyle mesajlar veriyorsunuz ne de size verilen mesajları okuyorsunuz. İşinizden çok memnunsanız yeni işleri görmezsiniz bile. Bu da aslında işinizde ne kadar mutlu olduğunuzun da bir göstergesidir.
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