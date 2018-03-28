İş yerinizde mutlu olduğunuza dair 5 işaret

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Doğan BURDA
28.03.2018 - 13:01, Son Güncelleme:

İş yerinizde mutlu olduğunuza dair 5 işaret

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İş yerinizde mutlu olduğunuza dair 5 işaret

Iş yerinde mutlu olmak sandığınızdan çok daha önemlidir. Çünkü gününüzün büyük bir bölümünü iş yerinizde geçirirsiniz. Üstelik şimdilerde işin ve ev hayatının sınırlarının da kalkmasıyla birlikte bu çok daha büyük önem taşıyor. Peki siz işinizde mutlu musunuz? Eğer aşağıdaki duyguları hissediyorsanız, tebrikler o şanslı azınlığın içindesiniz.

Sabahları huzurla kalkıyorsunuz

İşinizle ilgili bir sorun olup olmadığının en büyük işareti – eğer uykuyla ilgili bir probleminiz yoksa- sabahları erkenden kalkmak ve hiç düşünmeden işin yolunu tutabilmektir. Çünkü işe gitmek size evinizden çıkıp başka bir eve gitmek gibi gelir. İkinci evinize gittiğiniz için de huzurla uyanır ve hazırlanırsınız. En önemli kriterlerden biri kesinlikle budur.

İş yerinizde mutlu olduğunuza dair 5 işaret

Gün içinde stresli hissetmiyorsunuz

İşe girer girmez bünyenizi bir stres kaplamıyorsa da çok şanslısınız demektir. Çünkü iş yerinde mutlu olmadığınızda sadece kapıdan içeriye girmek bile sizi stresli hissettirmeye değer. Eğer karşınıza ne gelirse gelsin sorunların üstesinden kolayca geliyor ve problem çözmeye odaklanıyorsanız işinizi seviyorsunuz demektir.

İş yerinizde mutlu olduğunuza dair 5 işaret

İş yerinizde bir çok arkadaşınız var

Günümüzün büyük bir bölümünü iş yerinde ve iş yerindeki insanlarla geçiriyoruz. Doğal olarak bu insanların suratlarını eşimizden ve çocuğumuzdan bile çok görüyoruz. Dolayısıyla bu insanlarla kurduğumuz ilişkilerin derinliği de bizim için çok önemli. Eğer iş yerinizde mutluysanız muhtemelen ilişkileriniz de daha kuvvetli olur. Bu insanları ailenin bir ferdi gibi görmeye başlarsınız.

İş yerinizde mutlu olduğunuza dair 5 işaret

İş yerinde uzayan gecelerden şikayetçi değilsiniz

İş hayatının en çekilmez bölümü şüphesiz mesailerdir. Mesaiye kaldığınız gecelerde stress yüküyle çalışmıyorsanız ise emin olun bu işinizi sevdiğiniz anlamına gelir. Eğer işin en zor kısmında bile ağlanmıyorsanız ve hatta mesaiye kalmak size keyifli bile geliyorsa gerçekten işinizi seviyorsunuz demektir.

İş yerinizde mutlu olduğunuza dair 5 işaret

Yeni teklifler ilginizi çekmiyor

Gün gelir karşınıza bir teklif çıkabilir. Ancak sizin çıkmıyorsa muhtemelen ne etrafa böyle mesajlar veriyorsunuz ne de size verilen mesajları okuyorsunuz. İşinizden çok memnunsanız yeni işleri görmezsiniz bile. Bu da aslında işinizde ne kadar mutlu olduğunuzun da bir göstergesidir.

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