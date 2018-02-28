İş yerinin ruh emicilerinden uzak durmanın 5 yolu

Öncelikle ruh emicileri tanıyın

Bir ruh emiciden uzak durmanın yolu öncelikle onu tanımaktır. Bu tip insanlar farklı şekillerde karşınıza çıkabilirler. Kimi hiçbir projeyi beğenmeyen biri, kimi her türlü projeye inanılmaz bir enerjiyle atlayan, kimi bırakıp gideceğim buraları suratıyla dolaşan, kimi ise bu şirketten hiçbir şey olmaz da işte ekmek parası için buradayım diye ağlayan biri olarak karşınıza çıkar.Bu tipleri görür görmez aslında bir şeylerin ters gittiğini iç güdüsel olarak hissedersiniz. Çünkü tüm enerjiniz çekilmiş olur.

Onları tanıdığınızı belli edin

Ruh emicilerle başa çıkabilmenin en iyi yolu onları tanıdığınızı belli etmektir. İlla ters düşmenize gerek yoktur. Siz sadece ona kendi enerjinizi vermeyeceğinizi belli edin yeterli. Zaten kısa sure sonra sizin etrafınızda dolanmayı bırakacak ve arkanızdan dedikodunuzu yapmaya başlayacaktır.

Sizi kendilerine çekmelerine izin vermeyin

Ruh emiciler sizin en zayıf anınızı kovalarlar. Tıpkı bağışıklık sisteminin çökmesini bekleyen bir mikrop gibi pusuya yatarlar ve kendinizi en zayıf hissettiğiniz anda yanınızda biterler. Mesela o gün keyfiniz yoksa ya da projenin gidişatından memnun olmadığınız bir zamanda suratınız biraz düşükse ruh emici bunu hemen anlar ve kalan son enerjinizi de çalmak için harekete geçer. Böyle zamanlarda yapılacak en iyi şey görünmezlik pelerinini takıp, onlardan uzak durmaktır.

Gerekirse üstlerinizle konuşun

Ruh emiciler iş yerinde sandığınızdan daha can sıkıcı olabilirler. Size bir zararları yokmuş gibi görünürler ama bu durum size daha fazla iş yükü ve duygusal stres olarak yansır. Bu nedenle bu durum size çok rahatsız ettiğinde özellikle aynı takımda bir ruh emiciyle birlikteyseniz bunu üstlerinizle paylaşın ve sizin enerjinize uygun yeni bir takıma dahil olun.

Siz de ruh emici olup olmadığınızı kontrol edin

Ruh emicilik bulaşıcıdır. Bu sebeple bir bakarsınız siz de farkına bile varmadan birilerinin ruhunu emiyorsunuz. Eğer hep enerjisiz bir şekilde dolaşıp, sadece olan bitenden yakınıyorsanız, işinizi yapacak gram mecaliniz kalmadıysa semptomları gösteriyor olabilirsiniz. Silkelenin ve kendinize gelin!