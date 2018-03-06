İş yerinde yakın arkadaş olmanın 5 zorluğu

İnsanlar daima birbirinizi tuttuğunuzu düşünür.

Biriyle yakın olduğunuzda iş yerindeki diğer insanlar doğal olarak sizinle iletişim kurarken iki kere düşünür. Sizinle ya paket halinde bir ilişki kurmaları gerekir ya da hiç görüşmemeleri. Çünkü diğer iş arkadaşlarınız ne olursa olsun birbirinizi tuttuğunuzu düşünür ve sizin gibi bir ekiple karşı karşıya kalmak istemez.

Diğer iş arkadaşlarınız sizinle konuşurken çekinirler.

Diyelim ki en yakın arkadaşınızla ilgili bir şeyler dönüyor iş yerinde. Dolayısıyla diğer iş arkadaşlarınız durum hakkında sizin yanınızda ya da size konuşmak istemeyecektir. Siz de olayın derinliği hakkında hiç bir şey öğrenemezsiniz. İş arkadaşlarınız yakın arkadaşınızla ilgili bir şey hakkında sizinle konuşmaya çekinirler.

İş konusunda muhalefete düşmek zordur.

İş arkadaşınızla her zaman aynı fikirde olmak çok güzeldir. Bu şekilde daima birbirinizi destekler ve güçlü bir konumda olursunuz. Ancak ikiniz farklı şeyler düşündüğünde işler karışabilir. Profesyonelliğin dışında tutumlar sergileyip, duygusallıkla yanlış hareketlerde bulunabilirsiniz. Durum böyle olunca da arkadaşınızla anlaşmanız zorlaşır.

Aynı projede yer almak bazen zorlayabilir.

Arkadaşlar birbirlerini kollarlar. Ancak aynı projede çalışmak durumunda kaldığınızda aynı zamanda rekabet etmek zorunda kalabilirsiniz. Birinin kendini daha öne atması ya da daha fazla söz sahibi olması durumunda ise ortaya kırgınlıklar çıkabilir. Çünkü durumunuz profesyonellik dışında bir ilişkidir ve duygusal davranabilirsiniz.

Birbirinizden sır saklamanız imkansızdır.

İş bu, bazen sadece sizin bilmeniz gereken şeyler olabilir. Hatta bu bilgi yakın arkadaşınız hakkında olabilir. Ancak sizin bu bilgiyi en yakın arkadaşınızdan saklamanız imkansızdır. Bu nedenle yine durum profesyonellik dışına çıkar ve aranızda sır olmayacağından ‘özel bilgi’ diye bir kavram da kalmaz.