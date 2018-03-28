İş hayatının en güvenilmez 5 karakteri

Sadece kendi çıkarlarını düşünenler

İş dünyasında tabii ki herkes öncelikle kendini düşünür. Bu doğaldır ve ters bir durum olarak karşılanmamalıdır. Ancak işin içine kendini düşünmekten çok çıkar ilişkileri girince durum biraz daha çirkinleşir. Bu nedenle illa ucunun size dokunması gerekmeden bu gibi çıkarcı kişilerden uzak durmanız gerekir. Çünkü günün birinde çıkarlarınız konusunda karşı karşıya geldiğinizde sizi ezip geçecektir.

Dedikoducular

İş yerinin en eğlenceli sporu dedikodudur. Eğer dedikodusu bol bir iş yerinde çalışıyorsanız siz de ister istemez bu eğlencenin içine katılırsınız. Ancak dedikodu hiç beklemediğiniz bir yerde beklemediğiniz birine büyük bir zarar verebilir. Siz siz olun kendinizi bu döngüye kaptırıp farkında olmadan dedikodu kazanının içine düşmeyin. Çünkü size dedikoduları getiren o arkadaşınız muhtemelen sizin de dedikodunuzu yapıyor.

Yükselme takıntılılar

İş hayatında başarılı olmak hepimizin hedefidir. Bu nedenle gecemizi gündüzümüze katıp çalışırız. Ancak bu başarı durumunu bir takıntı haline getirip tek odağını bu haline getirmiş insanlar vardır. Bu kişiler için hiç bir insani ilişkinin değeri yoktur. Siz de bu insanlardan zarar görmemek için onlardan uzak durmalısınız.

Aşağılık kompleksi olanlar

İşte iş yerlerinin karadelikleri: aşağılık kompleksliler. Aşağılık kompleksi olan biriyle aşık atmanız mümkün değildir. Çünkü kompleksleri nedeniyle gerçekliği büyük oranda sapmıştır. Dolayısıyla gerçekçi çözümlerle de kendisiyle başa çıkamazsınız. Kendi komplekslerini size yansıtmasını istemiyorsanız elinizden geldiğinde bu gibi insanlardan uzak durmanızı tavsiye ederiz.

Herkesle çok iyi anlaşanlar

İş yerindeki insanlar arkadaşlarımızdır ama ailemiz değildir. Dolayısıyla herkesi sevmek de çok mümkün olmaz. Ancak bazı insanlar vardır ki herkesle can ciğerdir, çok sever, çok ilgilenir. Bu insanların ya kendileriyle ilgili problemleri vardır ya da ince hesapları çok iyi beceren tiplerdir. İki türlü de bu kişi pek güvenilir bir tablo çizmez. Uzak durmakta fayda vardır.