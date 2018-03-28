İş hayatının en güvenilmez 5 karakteri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hayat
Doğan BURDA
28.03.2018 - 12:52, Son Güncelleme:

İş hayatının en güvenilmez 5 karakteri

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İş hayatının en güvenilmez 5 karakteri

İş hayatı sizi oldukça zorlayan ve cetin bir ortamdır. Rekabetin olduğu bir yerdeyseniz çevrenizde de dikkatli olmanız gereken çok fazla insan olur. Bu karakterlerin içinden hangilerinden uzak durmanız gerektiğini size açıklıyoruz.

Sadece kendi çıkarlarını düşünenler

İş dünyasında tabii ki herkes öncelikle kendini düşünür. Bu doğaldır ve ters bir durum olarak karşılanmamalıdır. Ancak işin içine kendini düşünmekten çok çıkar ilişkileri girince durum biraz daha çirkinleşir. Bu nedenle illa ucunun size dokunması gerekmeden bu gibi çıkarcı kişilerden uzak durmanız gerekir. Çünkü günün birinde çıkarlarınız konusunda karşı karşıya geldiğinizde sizi ezip geçecektir.

İş hayatının en güvenilmez 5 karakteri

Dedikoducular

İş yerinin en eğlenceli sporu dedikodudur. Eğer dedikodusu bol bir iş yerinde çalışıyorsanız siz de ister istemez bu eğlencenin içine katılırsınız. Ancak dedikodu hiç beklemediğiniz bir yerde beklemediğiniz birine büyük bir zarar verebilir. Siz siz olun kendinizi bu döngüye kaptırıp farkında olmadan dedikodu kazanının içine düşmeyin. Çünkü size dedikoduları getiren o arkadaşınız muhtemelen sizin de dedikodunuzu yapıyor.

İş hayatının en güvenilmez 5 karakteri

Yükselme takıntılılar

İş hayatında başarılı olmak hepimizin hedefidir. Bu nedenle gecemizi gündüzümüze katıp çalışırız. Ancak bu başarı durumunu bir takıntı haline getirip tek odağını bu haline getirmiş insanlar vardır. Bu kişiler için hiç bir insani ilişkinin değeri yoktur. Siz de bu insanlardan zarar görmemek için onlardan uzak durmalısınız.

İş hayatının en güvenilmez 5 karakteri

Aşağılık kompleksi olanlar

İşte iş yerlerinin karadelikleri: aşağılık kompleksliler. Aşağılık kompleksi olan biriyle aşık atmanız mümkün değildir. Çünkü kompleksleri nedeniyle gerçekliği büyük oranda sapmıştır. Dolayısıyla gerçekçi çözümlerle de kendisiyle başa çıkamazsınız. Kendi komplekslerini size yansıtmasını istemiyorsanız elinizden geldiğinde bu gibi insanlardan uzak durmanızı tavsiye ederiz.

İş hayatının en güvenilmez 5 karakteri

Herkesle çok iyi anlaşanlar

İş yerindeki insanlar arkadaşlarımızdır ama ailemiz değildir. Dolayısıyla herkesi sevmek de çok mümkün olmaz. Ancak bazı insanlar vardır ki herkesle can ciğerdir, çok sever, çok ilgilenir. Bu insanların ya kendileriyle ilgili problemleri vardır ya da ince hesapları çok iyi beceren tiplerdir. İki türlü de bu kişi pek güvenilir bir tablo çizmez. Uzak durmakta fayda vardır.

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