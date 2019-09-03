İrem Kahyaoğlu kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
İrem Kahyaoğlu, Güldür Güldür Show'a katılacağının duyulmasının ardından birçok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. İrem Kahyaoğlu hakkında bilgi edinmek isteyen birçok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, İrem Kahyaoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
İrem Kahyaoğlu, 26 Kasım 1980 tarihinde İzmit’te dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Bölümünde okuyan İrem Kahyaoğlu, Tiyatro oyunculuğuyla başladığı kariyerine Aliye Dizisi ile devam etti.
İrem Kahyaoğlu, yeni sezonda Güldür Güldür Show ile kariyerine devam edecek.
İREM KAHYAOĞLU'NUN YER ALDIĞI PROJELER
Yasak Elma / Şengül / 2018
Yıldızlar Şahidim / Mebruke / 2017
Aşk Yalanı Sever / 2016-2017
Şeytan Tüyü / 2015
Karadayı / Suna / 2012-2013
Aynı Çatı Altında / 2006
Aliye / 2004
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