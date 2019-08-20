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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
20.08.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

İpek Açar kimdir ve kaç yaşında?

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İpek Açar kimdir ve kaç yaşında?

İpek Açar, son günlerde magazin dünyasını yakından takip eden birçok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. Merhum sanatçı Kayahan'ın eşi olan İpek Açar, müzik dünyasında boy göstermektedir. Peki, İpek Açar kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, merakla araştırılan o isim hakkında bazı bilgiler

İpek Açar 7 Şubat 1976 tarihinde Ankara’da doğdu. 5 yaşından itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan İpek Açar, 11 yaşındayken TAÇSAV müzik yarışmasındaki performansı ile birincilik ödülü aldı. Opera sanatçısı Belkıs Aran’dan ses eğitimi alan İpek Açar 1993 yılında Hürriyet Gazetesi ve Raks firmasının düzenlediği ses yarışmasında birinci oldu. Berklee College Of Music Singer-Songwriter bölümünü bitirip Professionel Certificate aldı. 

1995 yılından itibaren Kayahan albümlerinin tamamında yardımcı prodüktörlük ve vokalistlik yaptı. İlk albümü ‘’Kayahan Şarkıları’’nı 2003 yılında çıkarttı. Her An, Mektupların Eskidi, Cennet Kokulum, Seninle Her Şeye Varım Ben, Mor Menekşe, Afet Oldu Hasretin ve Sevgiliye adlı teklileri bulunan İpek Açar, çalışmalarına ses sanatçısı, sanat yönetmeni, besteci ve söz yazarı olarak devam etmektedir. 

Bir kız çocuğu annesi olan İpek Açar, aynı zamanda Kadın Kanserleri ile ilgilenen Pembe İzler Derneğinde de Yönetim Kurulu üyesidir.

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