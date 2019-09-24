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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
24.09.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

İnci Türkay kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

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İnci Türkay kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

İnci Türkay, kariyeri ve hangi dizilerde oynadığı ile birçok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Hacettepe Konservatuvar mezunu olan İnci Türkay, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Peki, İnci Türkay kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

İnci Türkay, 15 Temmuz 1972 tarihinde İzmir'dce dünyaya gelmiştir. Tanınırlığı Kanal D ekranlarının popüler dizisi Sihirli Annem ile olmuştur. 

Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamladı. Konsevatuar eğitimininin ardından Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

İlk olarak 2001 yılında Tarkan Karlıdağ'ın yönettiği ve Levent Kazak ’ın senaryosunu yazdığı “Dünya Varmış” dizisinde "Hülya" rolünde oynadı. 2002 Yılında Tardu Flordun ile başrollerini paylaştığı “İki Oda Bir Sinan” dizisinde "Aslı" rolünü üstlendi. Daha sonra, belki de hayatının kariyerini yaptığı “Sihirli Annem” dizisinde 2003 ten 2006 ya kadar başrol oyuncusu olarak "Betüş" rolünde oynadı ve çocukların büyük sevgisini kazandı. Çocukların en çok sevdiği ünlüler arasında ilk sıralara yükseldi. Ardından, “Duma Duma Dum” adlı programında sunuculuğunu yaptı. Sihirli Annemden sonra bir süre sessiz kaldı. 2009 Yılında Gani Müjde'nin hem yönetmen hem senarist olduğu “Teyzanne” dizisinde oynadı ama reyting kurbanı olan dizi "6.Bölüm"de final bile yapmadan yayından kaldırıldı. Onun ardından “Şahane Çocuklar” adlı Kanal 1 de yayımlanan programın sunuculuğunu yaptı. Kanal 1'in kapanması nedeniyle programda bitti. 2010 da Kanal D'de yayımlanan “Cuma'ya Kalsa” adlı dizide başrol oyuncusu olarak "Şebnem" karakterini oynadı ve dizi 12. bölümde reyting kurbanı oldu. Ardından “Sihirli Annem” dizisinin kadrosuna tekrar seçildi ve dizi yoğun istek üzerine 2011 tarihinde yeniden başladı. Aynı yıl Engelsiz Yaşam Vakfı'nın yılın en iyilerini belirlediği ödül töreninde Betüş karakteriyle "en sevilen dizi kahramanı" seçildi. 2012 yılında Sihirli Annem dizisi bittikten sonra TRT Çocuk'ta yayınlanan “Köstebekgiller” dizisinde oynamaya başladı. Dizi şu anda halen devam etmektedir.

Siyah adında bir köpeği vardır. 2004 yılında iş adamı Ahmet Eroğlu ile evlenmiştir. Ali adında bir oğlu vardır. 2009 yılının başında Tayga Toys adında, tamamen tahtadan, geri dönüşümlü, bitkisel boyalarla renklendirilmiş oyuncaklardan oluşan bir oyuncakçı açmıştır. 2009 yılında eşinden boşanmıştır.  Ayrıca, 2000 yılında Sylvia adlı oyun ile katıldığı Tiyatro İstanbul'da birçok oyunda oynamıştır.

24 Eylül 2019 tarihinde Atilla Saral ile hayatını birleştirdi.

OYNADIĞI DİZİLER

YılYapımRol
1993Ferhunde HanımlarÇocuk bakıcısı
2001Dünya VarmışHülya
2002İki Oda Bir SinanAslı
2003–2006Sihirli AnnemBetüş
2009TeyzanneEda - Zehra
2010Cuma'ya KalsaŞebnem
2011–2012Sihirli AnnemBetüş
2012–2014KöstebekgillerCeyda
2016RengarenkZerrin
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