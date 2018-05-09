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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
09.05.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Muğlalılar ama ilk kez deniz gördüler, hayatlarında ilk defa tiyatro izlediler

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Muğlalılar ama ilk kez deniz gördüler, hayatlarında ilk defa tiyatro izlediler

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir ilk yaşandı ve ömürleri dağlarda hayvan yetiştiriciliği ve bakıcılığı ile geçen çobanlar, hayatlarında ilk kez tiyatro izledi ve deniz ile tanıştı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Belediyesi, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Muğla Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Fethiye Evi Gönüllüleri ve Letonya Tatil Köyü’nün destekleriyle gerçekleşen tiyatro etkinliğinin özel konukları çobanlardı.

Muğlalılar ama ilk kez deniz gördüler, hayatlarında ilk defa tiyatro izlediler


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde görev yapan Prof.Dr. Mustafa Saatcı’nın gerçekleştirdiği çalışma sonucu, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan çobanlar, aileleriyle birlikte ilk kez tiyatro izledi ve birçoğu da ilk kez deniz gördü.
Muğlalılar ama ilk kez deniz gördüler, hayatlarında ilk defa tiyatro izlediler


 Fethiye, Burdur, Antalya, Muğla çevresinde çobanlarla bir anket yaptıklarını belirten Prof. Dr. Saatcı “ Sosyolojik olarak almış olduğumuz sonuçlardan sonra neler yapabiliriz diye düşündük. Ankette çıkan sonuçta çobanlarımızın hiçbirisi hayatlarında tiyatro seyretmemiş. Konuyu Fethiye Belediyesi ile görüştük. Belediyenin Tiyatro ekibi, “Kabzımal Cemile” adlı tiyatro oyununu çobanlarımız için tekrar sergileyebileceklerini ifade etti. Önce, Fethiye Evi ve Letonya Tatil köyünün destekleriyle, çobanlarımız ve aileleriyle birlikte öğle yemeğinde bir araya geldik. Sonra, belki de dünyada izleyicisi sadece çobanlar olan bir tiyatro gösterisi sunuldu. Biz, bilimsel olarak gördüğümüz bir eksikliği tamamlamanın yoluna gittik. Çobanlık bir aile işi. Anketlerde %85’i bu işi eşim, kızım, annem olmadan yapamam diyor. Yılın 8 ayını evlerinden uzakta geçiriyorlar. Gece uykuları yok. Sürüyü ve canlarını korumak için sürekli kurtlarla mücadele halindeler. Ailece fedakarlık isteyen bir iş olduğu için ‘tiyatroya eşlerinizle birlikte gelin’ diye çobanlarımıza söyledik. Sağ olsunlar, hemen hepsi ailece katıldılar. Çobanlarımız arasında, denizi ilk defa gören arkadaşlarımız var. İnşallah ilerleyen zamanlarda tekne turu da yaptıracağız. Bu kadar paydaşları çok, samimi olan bir organizasyonun devam etmesini istiyoruz.” dedi. Yemeğe katılan, kordonda yürüyüş yapan ve tiyatro izleyen çobanlarla aileleri de, değişik duygular yaşadıklarını belirterek, organizasyonda emeği olan herkese teşekkür etti.

Muğlalılar ama ilk kez deniz gördüler, hayatlarında ilk defa tiyatro izlediler

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