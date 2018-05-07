Ä°lk gÃ¶rÃ¼ÅŸte aÅŸkÄ±n 2 kuvvetli iÅŸareti

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Hayat
DoÄŸan BURDA
07.05.2018 - 13:26, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°lk görüÅŸte aÅŸkÄ±n 2 kuvvetli iÅŸareti

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Ä°lk görüÅŸte aÅŸkÄ±n 2 kuvvetli iÅŸareti

Bir bilimsel araÅŸtÄ±rma bir erkek ya da kadÄ±nÄ±n size ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸte aÅŸÄ±k olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayabileceÄŸiniz iÅŸaretler Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. SonuÃ§ oldukÃ§a ilginÃ§: Her ÅŸey 100 milisaniye iÃ§inde olup bitiyor!

Evet bilimsel araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re bir kadÄ±nÄ±n ya da erkeÄŸin size aÅŸÄ±k olup olmadÄ±ÄŸnÄ±n iÅŸaretlerini okumak mÃ¼mkÃ¼n. Bunun iÃ§in sadece belli hareketleri okumanÄ±z gerekiyor. Yani yeni bir dil Ã¶ÄŸrenmeniz gerekli.

Ã–ncelikle birinin size ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸte aÅŸÄ±k olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele veren en Ã¶nemli iÅŸaretlerden biri ilk bakÄ±ÅŸ. Bu ilk bakÄ±ÅŸ bir Ã§ok duygu hakkÄ±nda ciddi anlamda ipucu veriyor.

50 yÄ±lda yapÄ±lan yaklaÅŸÄ±k 30 araÅŸtÄ±rma projesinin sonucu diyor ki; bir birey ilk bakÄ±ÅŸta bir anda baÅŸka bir insana duygusal olarak baÄŸlanabilir ve onun merkezine Ã§ekilebilir. Ãœstelik tÃ¼m bu olanlar insanlarÄ±n sezgisel becerileriyle 100 milisaniye gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede gerÃ§ekleÅŸebilir.

Ä°ÅŸte aynÄ± araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re de aÅŸkÄ±n nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir erkeÄŸin ya da kadÄ±nÄ±n beden dilini okuyarak sizden hoÅŸlanÄ±p hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l anlayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ±n iki temel bileÅŸeni:

Â 1-Â Ä°lk Ã§ekim

AraÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re kendimize benzeyen insanlara karÅŸÄ± bir Ã§ekim duyuyoruz. Bilim insanlarÄ±, insanlarÄ±n fiziksel olarak kendilerine benzeyen insanlarÄ± daha Ã§ekici bulduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. Fiziksel olarak birine Ã§ekildiÄŸimizde ona daha Ã§ok gÃ¼venir ve sÃ¶zel olmayan ipuÃ§larÄ±nÄ± daha iyi anlayabiliriz. Bunlar bize karÅŸÄ±mÄ±zdakiyle ilgili daha Ã¶nemli bilgiler saÄŸlar.

KÄ±saca birine ilk bakÄ±ÅŸta aÅŸÄ±k olduÄŸunuzda o kiÅŸinin kiÅŸiliÄŸini algÄ±lamak ve yorumlamak konusunda Ã§ok daha iyi oluyoruz. AlgÄ± yeteneÄŸimiz adeta aÃ§Ä±lÄ±yor. AynÄ± zamanda bu karÅŸÄ±mÄ±zdaki insanÄ± daha Ã§ekici bulmamÄ±za da neden oluyor.

Â 2-Â KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± bakÄ±ÅŸmalar

EÄŸer karÅŸÄ±mÄ±zdaki insanla bir Ã§ekim olduysa â€˜duygusal bakÄ±ÅŸâ€™ adÄ± verilen bir yÃ¶ntemle, duygularÄ±mÄ±zÄ± ve hislerimizi ona iletmek iÃ§in daha derin bir gÃ¶z temasÄ± kuruyoruz. Bu insanla ayrÄ±lmadan Ã¶nce iki ila Ã¼Ã§ saniye kadar daha fazla bakÄ±yoruz.

EÄŸer sÃ¶z konusu kiÅŸi de sizi Ã§ekici buluyorsa karÅŸÄ±lÄ±klÄ± duygularÄ±nÄ± iletmek iÃ§in bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± size geri dÃ¶ndÃ¼recektir. Bu uzun bakÄ±ÅŸmalar karÅŸÄ±lÄ±klÄ± duygularÄ±n en saÄŸlam iÅŸaretleridir. Bu kiÅŸiye bakarken de kendinizi ona Ã§ekiliyormuÅŸ gibi hissediyorsanÄ±z ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸte aÅŸk fenomenini yaÅŸÄ±yor olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yÃ¼ksektir.Â

Ä°lk gÃ¶rÃ¼ÅŸte aÅŸkÄ±n 2 kuvvetli iÅŸareti

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