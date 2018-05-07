Ä°lk gÃ¶rÃ¼ÅŸte aÅŸkÄ±n 2 kuvvetli iÅŸareti

Evet bilimsel araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re bir kadÄ±nÄ±n ya da erkeÄŸin size aÅŸÄ±k olup olmadÄ±ÄŸnÄ±n iÅŸaretlerini okumak mÃ¼mkÃ¼n. Bunun iÃ§in sadece belli hareketleri okumanÄ±z gerekiyor. Yani yeni bir dil Ã¶ÄŸrenmeniz gerekli.

Ã–ncelikle birinin size ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸte aÅŸÄ±k olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele veren en Ã¶nemli iÅŸaretlerden biri ilk bakÄ±ÅŸ. Bu ilk bakÄ±ÅŸ bir Ã§ok duygu hakkÄ±nda ciddi anlamda ipucu veriyor.

50 yÄ±lda yapÄ±lan yaklaÅŸÄ±k 30 araÅŸtÄ±rma projesinin sonucu diyor ki; bir birey ilk bakÄ±ÅŸta bir anda baÅŸka bir insana duygusal olarak baÄŸlanabilir ve onun merkezine Ã§ekilebilir. Ãœstelik tÃ¼m bu olanlar insanlarÄ±n sezgisel becerileriyle 100 milisaniye gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede gerÃ§ekleÅŸebilir.

Ä°ÅŸte aynÄ± araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re de aÅŸkÄ±n nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir erkeÄŸin ya da kadÄ±nÄ±n beden dilini okuyarak sizden hoÅŸlanÄ±p hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l anlayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ±n iki temel bileÅŸeni:

Â 1-Â Ä°lk Ã§ekim

AraÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re kendimize benzeyen insanlara karÅŸÄ± bir Ã§ekim duyuyoruz. Bilim insanlarÄ±, insanlarÄ±n fiziksel olarak kendilerine benzeyen insanlarÄ± daha Ã§ekici bulduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. Fiziksel olarak birine Ã§ekildiÄŸimizde ona daha Ã§ok gÃ¼venir ve sÃ¶zel olmayan ipuÃ§larÄ±nÄ± daha iyi anlayabiliriz. Bunlar bize karÅŸÄ±mÄ±zdakiyle ilgili daha Ã¶nemli bilgiler saÄŸlar.

KÄ±saca birine ilk bakÄ±ÅŸta aÅŸÄ±k olduÄŸunuzda o kiÅŸinin kiÅŸiliÄŸini algÄ±lamak ve yorumlamak konusunda Ã§ok daha iyi oluyoruz. AlgÄ± yeteneÄŸimiz adeta aÃ§Ä±lÄ±yor. AynÄ± zamanda bu karÅŸÄ±mÄ±zdaki insanÄ± daha Ã§ekici bulmamÄ±za da neden oluyor.

Â 2-Â KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± bakÄ±ÅŸmalar

EÄŸer karÅŸÄ±mÄ±zdaki insanla bir Ã§ekim olduysa â€˜duygusal bakÄ±ÅŸâ€™ adÄ± verilen bir yÃ¶ntemle, duygularÄ±mÄ±zÄ± ve hislerimizi ona iletmek iÃ§in daha derin bir gÃ¶z temasÄ± kuruyoruz. Bu insanla ayrÄ±lmadan Ã¶nce iki ila Ã¼Ã§ saniye kadar daha fazla bakÄ±yoruz.

EÄŸer sÃ¶z konusu kiÅŸi de sizi Ã§ekici buluyorsa karÅŸÄ±lÄ±klÄ± duygularÄ±nÄ± iletmek iÃ§in bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± size geri dÃ¶ndÃ¼recektir. Bu uzun bakÄ±ÅŸmalar karÅŸÄ±lÄ±klÄ± duygularÄ±n en saÄŸlam iÅŸaretleridir. Bu kiÅŸiye bakarken de kendinizi ona Ã§ekiliyormuÅŸ gibi hissediyorsanÄ±z ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸte aÅŸk fenomenini yaÅŸÄ±yor olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yÃ¼ksektir.Â