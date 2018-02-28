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İlişkide paranoyak olmamak için 5 geçerli neden

Bazı konularda ve durumlarda şüphe duymak normal bi duygudur. İnsan olarak o gelişmiş beynimizle olasılıkları hayal gücümüzle birleştirdiğimizde ortaya muazzam senaryolar çıkarabiliriz. Bu bizim genlerimizde var ve bu derece gelişmiş medeniyetlere sahip olmamızın temelinde bu yetenek yatıyor. Ancak yine de şüphenin ileri safhası olan paranoya bu kadar yararlı bir duygu değil. Tam tersine insanı yiyip bitiren ve zarar veren bir döngüye dönüşebiliyor. Hele de bunu ikili ilişkilerinizde yaşadığınızda karşı tarafın da kendizin de hayatını zindana çevirebiliyorsunuz. Bu nedenle bu duyguya kapıldığınızda kendinize şunları hatırlatın.

Doğan BURDA
28.02.2018 - 11:14 | Son Güncelleme :

Kendinize güvenin

 Paranoyanın en büyük nedenlerinden biri kendine güvensizliktir. Bu nedenle paranoyaya kendinizi kaptırdığınızda önce bu duyguyu size hissettiren şeyin ne olduğunu sorgulayın. Eğer karşı taraftan size karşı yanlış bir davranış gelmediği halde böyle hissediyorsanız bu karşı taraftan değil sizin bazı psikolojik problemlerinizden ya da kötü tecrübelerinizden kaynaklanıyor olabilir.

İlişkide paranoyak olmamak için 5 geçerli neden

 Neden birlikte olduğunuzu düşünün

 Paranoya yaptığınızda kendinize bazı sorular sorun. Hatta bu soruları cevaplarıyla birlikte bir yere not edin. Böylece bu duyguya her kapıldığınızda yazdıklarınızı okuyabilirsiniz. Bu sorular şunlar olabilir: Neden birlikteyiz? Benimle olmak istemediğini mi düşünüyorum? Bunu bana düşündüren sebeplerim neler? Bu soruların cevaplarında karşı taraftan çok sizinle ilgili şeyler varsa kendinize dönüp bunu çözmeye çalışın.

İlişkide paranoyak olmamak için 5 geçerli neden

 Paranoyanın sizi yiyip bitirmesine izin vermeyin

 Paranoya üzerine düşündükçe büyüyen ve kocaman bir çığa dönüşen bir duygudur. Bu nedenle onu körüklemek yerine uzaklaşmaya çalışmak çok daha mantıklı bir seçim olacaktır. Siz de böyle yapın ve bu duyguya teslim olmaktansa ondan uzaklaşmayı deneyin. Bir süre sonra bunların sadece kuruntu olduğunu anlamaya başlarsınız.

İlişkide paranoyak olmamak için 5 geçerli neden

 Güvenmeyi öğrenin

 Karşınızdaki insanın sevdiğiniz biri olduğu gerçeğini gözden kaçırmayın. Bu nedenle ona güvenmek de bu sevginin içinde olması gereken bir duygudur. Sizi seven birinin neden size zarar vermek istediğini düşünüyorsunuz? Bunun yerine ona güvenmeyi ve sevginize zarar vermemeyi öğrenin.

İlişkide paranoyak olmamak için 5 geçerli neden

 Empati kurun

 Paranoyaklık yaptığınızda kendinizi karşınızdaki insanın yerine koymayı deneyin. Yaptıklarınızın size yapıldığını düşünün ve hiçbir gerekçesi olmadan kendinizi bir suçlamaya karşı savunduğunuzu hayal edin. Çok zor bir durum değil mi?

Etiketler: empati , paranoya , Psikoloji
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