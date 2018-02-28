İlişkide paranoyak olmamak için 5 geçerli neden

Kendinize güvenin

Paranoyanın en büyük nedenlerinden biri kendine güvensizliktir. Bu nedenle paranoyaya kendinizi kaptırdığınızda önce bu duyguyu size hissettiren şeyin ne olduğunu sorgulayın. Eğer karşı taraftan size karşı yanlış bir davranış gelmediği halde böyle hissediyorsanız bu karşı taraftan değil sizin bazı psikolojik problemlerinizden ya da kötü tecrübelerinizden kaynaklanıyor olabilir.

Neden birlikte olduğunuzu düşünün

Paranoya yaptığınızda kendinize bazı sorular sorun. Hatta bu soruları cevaplarıyla birlikte bir yere not edin. Böylece bu duyguya her kapıldığınızda yazdıklarınızı okuyabilirsiniz. Bu sorular şunlar olabilir: Neden birlikteyiz? Benimle olmak istemediğini mi düşünüyorum? Bunu bana düşündüren sebeplerim neler? Bu soruların cevaplarında karşı taraftan çok sizinle ilgili şeyler varsa kendinize dönüp bunu çözmeye çalışın.

Paranoyanın sizi yiyip bitirmesine izin vermeyin

Paranoya üzerine düşündükçe büyüyen ve kocaman bir çığa dönüşen bir duygudur. Bu nedenle onu körüklemek yerine uzaklaşmaya çalışmak çok daha mantıklı bir seçim olacaktır. Siz de böyle yapın ve bu duyguya teslim olmaktansa ondan uzaklaşmayı deneyin. Bir süre sonra bunların sadece kuruntu olduğunu anlamaya başlarsınız.

Güvenmeyi öğrenin

Karşınızdaki insanın sevdiğiniz biri olduğu gerçeğini gözden kaçırmayın. Bu nedenle ona güvenmek de bu sevginin içinde olması gereken bir duygudur. Sizi seven birinin neden size zarar vermek istediğini düşünüyorsunuz? Bunun yerine ona güvenmeyi ve sevginize zarar vermemeyi öğrenin.

Empati kurun

Paranoyaklık yaptığınızda kendinizi karşınızdaki insanın yerine koymayı deneyin. Yaptıklarınızın size yapıldığını düşünün ve hiçbir gerekçesi olmadan kendinizi bir suçlamaya karşı savunduğunuzu hayal edin. Çok zor bir durum değil mi?