İlayda Alişan kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
İlayda Alişan, son günlerde magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, İlayda Alişan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilen bilgiler ve yer aldığı dizi projeleri hakkında bazı bilgiler
İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculukla tanıştı. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım attı.
İlayda Alişan, kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın karakterine hayat verdi.
AKŞIN KARAKTERİ
Kahraman ve Nedret’in lise çağındaki kızları. Güzelliğinin ardından saf ve naif bir ruha, melek gibi iyi bir kalbe sahip. Mahallenin bıçkın delikanlılarından Celasun’a âşık olan Akşın, babasının ani ölümünü üzerinden atamamıştır.
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