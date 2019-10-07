İçtiğin kahve ‘fidan’ olsun
Çanakkale’nin Gürece Köyü yakınlarında yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için bir proje başlatıldı. TEMA Vakfı ve Kahve Dünyası’nın ortaklaşa yürüttüğü ‘yeşil termos’ projesine göre, termosla içilen her altı adet kahve, Çanakkale’ye bir fidan dikilmesini sağlayacak.
YANAN ARAZİDE 10 BİN FİDAN YEŞERECEK
Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’ın ev sahipliğinde, Çanakkale Gürece’de 10 bin fidanlık ‘Hatıra Ormanı’ alanı açıldı. Hürriyet Gazetesi yazarı Ömür Kurt’un da katıldığı açılışta ‘Yeşil Termos’ projesi de duyuruldu. Proje hakkında bilgi veren Kaan Altınkılıç, “Ülkemize, dünyamıza ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz var. Ağaçlık alanlarımız azalıyor. Bize düşen görev, çevreyle ilgili sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Bu nedenle TEMA Vakfı’yla el ele verdik ve ‘Yeşil Termos’ projesini hayata geçirdik. Kahve Dünyası’na özel olarak üretilen ‘Yeşil Termos’umuzu alan herkes, termosun altında bulunan barkodu okutarak altı kez kahve aldığında, adına bir fidan dikilecek. Bu fidanların takibi için ise www.budunyahepimizin.org sitesi ziyaret edilebilecek” dedi. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ise bu projenin tek kullanımlık kahve bardağı kullanımını azaltacağını söyleyerek “Her kahve fidana dönüşecek. Bu projeyi sürdürülebilir bir yaşama hizmet etmesinden dolayı çok önemsiyoruz” dedi.
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç
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