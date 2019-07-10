Hazar Ergüçlü yeni imajıyla şaşırttı! Hazar Ergüçlü kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriHazar Ergüçlü yeni imajıyla şaşırttı! Hazar Ergüçlü kimdir?
GeriHayat Hazar Ergüçlü yeni imajıyla şaşırttı! Hazar Ergüçlü kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hayat
10.07.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Hazar Ergüçlü yeni imajıyla şaşırttı! Hazar Ergüçlü kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hazar Ergüçlü yeni imajıyla şaşırttı! Hazar Ergüçlü kimdir?

Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının ardından yeni imajı ile dikkatleri üzerine çekti. Bir proje kapsamında saçlarını boyatan ve tarzını değiştiren Hazar Ergüçlü, sosyal medyada konuşulan isim oldu. Peki, Hazar Ergüçlü kimdir ve hangi projelerde yer almıştır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Hazar Ergüçlü, yeni imajı dolayısıyla bazı hayranlarından olumlu, bazı hayranlarından ise olumsuz tepkiler aldı. 

Hazar Ergüçlü yeni imajıyla şaşırttı Hazar Ergüçlü kimdir

Aslen Kıbrıslı olan Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 yılında dünyaya geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi’nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, ilk profesyonel oyunculuk kariyerine Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle adım attı. Asıl çıkışını ise 2011 yapımı Kuzey Güney adlı dizideki Simay Canay karakteri ile yaptı.

Ardından Star TV ekranlarında yayınlanan MedCezir dizisinde ise Eylül karakterini oynayan Hazar Ergüçlü, 2016 yapımı Yüksek Sosyete ve 2017 yapımı Hayat Sırları’nda başrolde yer aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
İkizlerin yağmur sevinci
17 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı
Haziran ayının en çok konuşulan isimleri
Çocuklu tatil!