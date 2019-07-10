Hazar Ergüçlü yeni imajıyla şaşırttı! Hazar Ergüçlü kimdir?
Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının ardından yeni imajı ile dikkatleri üzerine çekti. Bir proje kapsamında saçlarını boyatan ve tarzını değiştiren Hazar Ergüçlü, sosyal medyada konuşulan isim oldu. Peki, Hazar Ergüçlü kimdir ve hangi projelerde yer almıştır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Hazar Ergüçlü, yeni imajı dolayısıyla bazı hayranlarından olumlu, bazı hayranlarından ise olumsuz tepkiler aldı.
Aslen Kıbrıslı olan Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 yılında dünyaya geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi’nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, ilk profesyonel oyunculuk kariyerine Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle adım attı. Asıl çıkışını ise 2011 yapımı Kuzey Güney adlı dizideki Simay Canay karakteri ile yaptı.
Ardından Star TV ekranlarında yayınlanan MedCezir dizisinde ise Eylül karakterini oynayan Hazar Ergüçlü, 2016 yapımı Yüksek Sosyete ve 2017 yapımı Hayat Sırları’nda başrolde yer aldı.
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