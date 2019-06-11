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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
11.06.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Hazal Filiz Küçükköse ve eski eşi Tuan Tunalı kimdir?

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Hazal Filiz Küçükköse ve eski eşi Tuan Tunalı kimdir?

2014 yılında hayatlarını birleştiren ve 2018 Nisan ayında evliliklerine son veren Hazal Filiz Küçükköse ve Tuan Tunalı, magazin gündemindeki isimler arasında yer almaya başladı. Ayrılık sürecinin ardından zaman zaman gündeme gelen Hazal Filiz Küçükköse ve Tuan Tunalı, biyografileri ile merak konusu oldu. Peki, Hazal Filiz Küçükköse ve eski eşi Tuan Tunalı kimdir?

Mersinli Türk oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, 9 Şubat 1988'de doğdu. Ankara’da lise öğrenimini tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Küçükköse, şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisansını tamamladı. Mersinli oyuncu, özel oyunculuk dersleri almayı sürdürmektedir. İİk olarak Deniz Yıldızı dizisinin kadrosunda yer alan Hazal Filiz Küçükköse, büyük çıkışını Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Kara Sevda dizisiyle yaptı. Genç oyuncu Deniz Yıldızı dizisinde tanıştığı rol arkadaşı Tuan Tunalı ile 2014 yılında evlendi. 

TUAN TUNALI KİMDİR?

Deniz Yıldızı dizisiyle tanınan Tuan Tunalı, 2 Aralık 1983 tarihinde doğdu. Büyük Kolej, Kolej XXIII ve Tevfik Fikret Lisesinde eğitim gören Tuan Tunalı, lisansını Yeditepe Üniversitesi Radyo Sinema Ve Televizyon Bölümünde tamamladıktan sonra Paris’te, Sinema Bölümü üzerine MBA Masterı yaptı. Tuan Tunalı; 2001 yılında Best Promising Model ve 2008 yılında da Best Press Model Yarışmalarına katılarak Best Model unvanına layık görüldü. Profesyonel anlamda Badminton, Bilardo ve Basketbol sporlarıyla uğraşmakta olup aynı zamanda İngilizce, Fransızca tercümanlık da yapmaktadır. 7 sezon boyunca gündüz kuşağının “Deniz Yıldızı” adlı sevilen gençlik dizisinde ‘Özgür’ karakterine hayat verdi. Bu dizide rol arkadaşı olan Hazal Filiz Küçükköse ile 2014 yılında nikah masasına oturdu, çift, 2018 Nisan ayında boşandı

 

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