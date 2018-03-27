Hayatı basitleştirmenin 5 akıllı yolu

Tüm fazlalıklardan kurtulun

Madem basitleşeceğiz o halde önce en temel sorunu çözelim yani hayatımızdaki tüm fazlalıklardan kurtulalım. Bu kıyafet olur, ayakkabı olur, eşya olur, insan olur. Size fazla gelen her şeyden kurtulmak için kolları sıvayın. O hiç giyinmediğiniz kazağı ya da gömleği ihtiyacı olan birine verin. Evinizi küçücük yapan o eşyadan kurtulun. Ve tabii ki üzerinizde baskı kuran, sizi kötü hissettiren insanları da çöp kutusuna gönderin, bakın nasıl ferahlayacaksınız.

Neye ihtiyacınız olduğunu belirleyin

Fazlalıklardan kurtulduğunuza göre aslında sadece neye ihtiyacınız olduğunuz konusuna odaklanabilirsiniz. Çünkü insan fazlalıklar arasında ihtiyacı olan şeyi atlamış olabilir. O kalabalık ona her şeyi varmış yanılsaması yaşatmış olabilir. Ancak şimdi hayatınızda neye ihtiyacınız olduğu konusuna odaklanabilirsiniz. Sadece ihtiyacınız olanı, olduğu kadar edinmenin sırası geldi.

Sosyal medyanızı gözden geçirin

Sosyal medya da günümüzde tıpkı eşyalarımız ve kıyafetlerimiz gibi ayrılmaz bir parçamız. Üstelik gereksiz bir çok insanla şişmiş durumda. Bu size iyi bir şey gibi gelebilir ama sadece gereksiz bilgi fazlası yapar ve beyninizi yorar. Görmek ve duymak istemediğiniz ya da görmenin ve duymanın size hiç birşey kazandırmayacağı şeylere ihtiyacınız yok. Bu nedenle sosyal medyanızda da sıkı bir temizlik yapın ve sadece sizi iyi hissettiren şeyleri bırakın.

Sizi mutlu edecek bir hobi bulun

Ülkemizdeki insanların en büyük problemlerinden biri de bir hobimizin olmamasıdır. Oysa hobiler insanların beyinlerini geliştirir, konsantrasyonunu arttırır, sosyalleştirir ve insanı mutlu eder. Bu nedenle evde tüm gün televizyon ya da tabletten dizi izlemek yerine size iyi gelecek bir hobiye yönlenebilirsiniz. Sınırlarınızı ve yapabildiklerinizi keşfettikçe kendinizi daha çok seversiniz. Bu da hayatı basitleştirmenin en büyük gerekliliğidir.

Ana odaklanmaya çalışın

Hayat aslında çok basittir ve bizler onu karmaşıklaştırırız. Gelecek kaygısı, anksiyete ve depresyon gibi bir çok sıkıntıya yol açar. Dolayısıyla hayatta gittikçe ağırlaşır. Oysa ana odaklanmak ve geleceğin getirecekleri konusunda endişelenmemeye çalışmak en doğru harekettir. Hayat her günü size armağan olan bir hediyedir ve her saniyesini bunu bilerek basit bir şekilde yaşamak gerekir.