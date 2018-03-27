Hayatı basitleştirmenin 5 akıllı yolu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hayat
Doğan BURDA
27.03.2018 - 14:40, Son Güncelleme:

Hayatı basitleştirmenin 5 akıllı yolu

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Hayatı basitleştirmenin 5 akıllı yolu

Hayatı ne kadar basit yaşarsanız o kadar hafif bir güne uyanırsınız. Ancak ne yazık ki bu kadar bilgi kirliliği ve uyaranla bunu yapmak için biraz çaba harcamak gerekiyor. Emin olun size dayatılan ufacık şeylerden vazgeçmek bile hayatınızda inanılmaz bir basitliğe ve hafifliğe neden oluyor.

Tüm fazlalıklardan kurtulun

Madem basitleşeceğiz o halde önce en temel sorunu çözelim yani hayatımızdaki tüm fazlalıklardan kurtulalım. Bu kıyafet olur, ayakkabı olur, eşya olur, insan olur. Size fazla gelen her şeyden kurtulmak için kolları sıvayın. O hiç giyinmediğiniz kazağı ya da gömleği ihtiyacı olan birine verin. Evinizi küçücük yapan o eşyadan kurtulun. Ve tabii ki üzerinizde baskı kuran, sizi kötü hissettiren insanları da çöp kutusuna gönderin, bakın nasıl ferahlayacaksınız.

Hayatı basitleştirmenin 5 akıllı yolu

Neye ihtiyacınız olduğunu belirleyin

Fazlalıklardan kurtulduğunuza göre aslında sadece neye ihtiyacınız olduğunuz konusuna odaklanabilirsiniz. Çünkü insan fazlalıklar arasında ihtiyacı olan şeyi atlamış olabilir. O kalabalık ona her şeyi varmış yanılsaması yaşatmış olabilir. Ancak şimdi hayatınızda neye ihtiyacınız olduğu konusuna odaklanabilirsiniz. Sadece ihtiyacınız olanı, olduğu kadar edinmenin sırası geldi.

Hayatı basitleştirmenin 5 akıllı yolu

Sosyal medyanızı gözden geçirin

Sosyal medya da günümüzde tıpkı eşyalarımız ve kıyafetlerimiz gibi ayrılmaz bir parçamız. Üstelik gereksiz bir çok insanla şişmiş durumda. Bu size iyi bir şey gibi gelebilir ama sadece gereksiz bilgi fazlası yapar ve beyninizi yorar. Görmek ve duymak istemediğiniz ya da görmenin ve duymanın size hiç birşey kazandırmayacağı şeylere ihtiyacınız yok. Bu nedenle sosyal medyanızda da sıkı bir temizlik yapın ve sadece sizi iyi hissettiren şeyleri bırakın.

Hayatı basitleştirmenin 5 akıllı yolu

Sizi mutlu edecek bir hobi bulun

Ülkemizdeki insanların en büyük problemlerinden biri de bir hobimizin olmamasıdır. Oysa hobiler insanların beyinlerini geliştirir, konsantrasyonunu arttırır, sosyalleştirir ve insanı mutlu eder. Bu nedenle evde tüm gün televizyon ya da tabletten dizi izlemek yerine size iyi gelecek bir hobiye yönlenebilirsiniz. Sınırlarınızı ve yapabildiklerinizi keşfettikçe kendinizi daha çok seversiniz. Bu da hayatı basitleştirmenin en büyük gerekliliğidir.

Hayatı basitleştirmenin 5 akıllı yolu

Ana odaklanmaya çalışın

Hayat aslında çok basittir ve bizler onu karmaşıklaştırırız. Gelecek kaygısı, anksiyete ve depresyon gibi bir çok sıkıntıya yol açar. Dolayısıyla hayatta gittikçe ağırlaşır. Oysa ana odaklanmak ve geleceğin getirecekleri konusunda endişelenmemeye çalışmak en doğru harekettir. Hayat her günü size armağan olan bir hediyedir ve her saniyesini bunu bilerek basit bir şekilde yaşamak gerekir.

 

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