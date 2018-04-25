Hayat hakkında ilham veren insanlardan günü aydınlatan 14 söz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hayat
Doğan BURDA
25.04.2018 - 12:56, Son Güncelleme:

Hayat hakkında ilham veren insanlardan günü aydınlatan 14 söz

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Hayat hakkında ilham veren insanlardan günü aydınlatan 14 söz

İşte hayat hakkında ilham veren insanlardan günü aydınlatan sözler

Hayat doğru cevapları olmayan bir sınavdır. - Josef Bruer

Hayat ileriye bakarak yaşanır, geriye bakarak anlaşılır. - Kierkegaard

Hayat hakkında ilham veren insanlardan günü aydınlatan 14 söz

Hayatta en büyük eğlence başkalarının yapamazsın dediğini yapmaktır. - Walter Bagehot

Hayat hakkında ilham veren insanlardan günü aydınlatan 14 söz

Hayat üç buçukla dört arasındadır; ya üç buçuk atarsın ya da dört dörtlük yaşarsın. - Neyzen Tevfik

Hayat hakkında ilham veren insanlardan günü aydınlatan 14 söz

Hayat korkunun bittiği yerde başlar. - Osho

Hayat hakkında ilham veren insanlardan günü aydınlatan 14 söz

Hayatta daima gerçekleri savun. Takdir eden olmasa bile vicdanına hesap vermekten kurtulursun. - Che Guevara

Hayat hakkında ilham veren insanlardan günü aydınlatan 14 söz

Birine hoşçakal diyebilecek kadar cesaretinizi toplarsanız; hayat size yeni bir merhaba ile selam verir. - Paulo Coelho

Hayat hakkında ilham veren insanlardan günü aydınlatan 14 söz

Silgi kullanmadan resim çizme sanatına ‘Hayat’ diyoruz. - Caristian

Hayat eline her zaman iyi kartların gelmesi değil, bazen kötü kartlarla da iyi oynayabilmektir. - Jack London

Hаyаt, duygulаnаnlаr için bir trаjеdi, düşünеnlеr için bir komеdidir. - Lа Bruyеrе

Hаyаt bir hikаyеyе bеnzеr, mühim olаn, еsеrin uzun olmаsı dеğil, iyi olmаsıdır. -  Sеnеcа

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var: Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana. - Ataol Behramoğlu

Kendinize gülebildiğiniz ilk gün büyümeye başlarsınız. - Ethel Barrymore

Mutluluk, elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır. - Goddar

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