Hayat hakkında ilham veren insanlardan günü aydınlatan 14 söz
İşte hayat hakkında ilham veren insanlardan günü aydınlatan sözler
Hayat doğru cevapları olmayan bir sınavdır. - Josef Bruer
Hayat ileriye bakarak yaşanır, geriye bakarak anlaşılır. - Kierkegaard
Hayatta en büyük eğlence başkalarının yapamazsın dediğini yapmaktır. - Walter Bagehot
Hayat üç buçukla dört arasındadır; ya üç buçuk atarsın ya da dört dörtlük yaşarsın. - Neyzen Tevfik
Hayat korkunun bittiği yerde başlar. - Osho
Hayatta daima gerçekleri savun. Takdir eden olmasa bile vicdanına hesap vermekten kurtulursun. - Che Guevara
Birine hoşçakal diyebilecek kadar cesaretinizi toplarsanız; hayat size yeni bir merhaba ile selam verir. - Paulo Coelho
Silgi kullanmadan resim çizme sanatına ‘Hayat’ diyoruz. - Caristian
Hayat eline her zaman iyi kartların gelmesi değil, bazen kötü kartlarla da iyi oynayabilmektir. - Jack London
Hаyаt, duygulаnаnlаr için bir trаjеdi, düşünеnlеr için bir komеdidir. - Lа Bruyеrе
Hаyаt bir hikаyеyе bеnzеr, mühim olаn, еsеrin uzun olmаsı dеğil, iyi olmаsıdır. - Sеnеcа
Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var: Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana. - Ataol Behramoğlu
Kendinize gülebildiğiniz ilk gün büyümeye başlarsınız. - Ethel Barrymore
Mutluluk, elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır. - Goddar
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