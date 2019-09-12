Hande Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu kimdir ve kaç yaşında?
Dinç Aydoğdu, son günlerin popüler isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Yakın zamanda ünlü oyuncu Hande Ataizi ile aşk yaşamaya başlayan Dinç Aydoğdu, hayatı ve kaç yaşında olduğu ile merak edilmeye başlandı. Peki, Dinç Aydoğdu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Dinç Aydoğdu, 1994 yılında dünyaya geldi. Marmara Spor Akademisi antrönörlük 3. sınıf öğrencisi olan Dinç Aydoğdu, oyunculuk eğitimini Craft oyunculuk atölyesi ve Müjdat Gezen Konservatuvarında tamamladı.
Dinç Aydoğdu'nun projeleri:
Tiyatro:
Leonce Ve Lena
Don'un Bir Günü
Kısa Film:
Kelebeğin Ömrü
Mevsim Kıştan Öte
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